Última hora de los actos por el 50 aniversario de la monarquía, en directo: homenajes y reacciones

Las instituciones del Estado participan en un acto de homenaje que recuerda la evolución de la Corona desde 1975 hasta hoy

Christian Dos Santos
España conmemora hoy, 21 de noviembre, un acontecimiento histórico: el 50º aniversario de la monarquía parlamentaria, instaurada tras la muerte de Franco y consolidada con la Constitución de 1978. Cinco décadas después, el país hace balance de un periodo marcado por la transición democrática, la integración europea y algunos de los momentos políticos más relevantes de nuestra historia reciente.

La jornada está cargada de simbolismo. Las instituciones del Estado participan en un acto de homenaje que recuerda la evolución de la Corona desde 1975 hasta hoy, así como su papel en los grandes retos que ha afrontado España. Se espera un repaso al legado institucional y a los hitos más destacados de este medio siglo.

Para conmemorar medio siglo de monarquía parlamentaria, un centenar de invitados asisten hoy a un acto institucional en el Salón del Trono del Palacio Real. En esta ceremonia, los Reyes estarán acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se rendirá homenaje con la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Al evento acudirán también autoridades como el presidente del Gobierno, el presidente del Senado y del Tribunal Constitucional, entre otros líderes estatales.

Última hora del 50 aniversario de la monarquía española: reacciones y homenajes

La agenda de hoy: cargada de actos institucionales

En el acto institucional en el Palacio Real, el Rey Felipe VI ofrecerá un discurso en el que se espera que haga balance de los 50 años de monarquía. Posteriormente, el Congreso de los Diputados acogerá el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', en el que los dos principales protagonistas serán también Roca y Herrero y donde el monarca también pronunciará unas breves palabras de clausura.

En el acto institucional en el Palacio Real, el Rey Felipe VI ofrecerá un discurso en el que se espera que haga balance de los 50 años de monarquía. Posteriormente, el Congreso de los Diputados acogerá el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', en el que los dos principales protagonistas serán también Roca y Herrero y donde el monarca también pronunciará unas breves palabras de clausura.

Sánchez se desmarca del acto en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalmente no acudirá al acto presidido por el Rey Felipe VI en el Congreso, que constará de un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'.

Sánchez tenía previsto acudir al acto, pero finalmente solo acudirá al primer encuentro en el Palacio Real y al terminar se dirigirá a la base de Torrejón de Ardoz, desde donde viajará hasta Sudáfrica para estar presente el sábado en la Cumbre del G-20.

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presidirán la jornada

La Familia Real al completo estará presente en los actos. La princesa Leonor vuelve a tener un papel destacado en una fecha marcada en rojo para la institución, apenas semanas después de jurar la Constitución por su mayoría de edad.

Expectación por el acto central en el Palacio Real

El Salón del Trono acogerá esta mañana a cerca de un centenar de invitados entre autoridades, representantes institucionales y figuras clave de la democracia. Está previsto que los Reyes presidan una ceremonia cargada de simbolismo, en la que se recordarán las cinco décadas de evolución de la Corona.

Arranca el directo del 50º aniversario de la monarquía española

Buenos días. Comenzamos la cobertura en tiempo real de los actos que conmemoran el 50 aniversario de la monarquía parlamentaria en España. Una jornada marcada por el homenaje institucional en el Palacio Real y el posterior encuentro en el Congreso de los Diputados.

