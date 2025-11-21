Última hora de los actos por el 50 aniversario de la monarquía, en directo: homenajes y reacciones

España conmemora hoy, 21 de noviembre, un acontecimiento histórico: el 50º aniversario de la monarquía parlamentaria, instaurada tras la muerte de Franco y consolidada con la Constitución de 1978. Cinco décadas después, el país hace balance de un periodo marcado por la transición democrática, la integración europea y algunos de los momentos políticos más relevantes de nuestra historia reciente.

La jornada está cargada de simbolismo. Las instituciones del Estado participan en un acto de homenaje que recuerda la evolución de la Corona desde 1975 hasta hoy, así como su papel en los grandes retos que ha afrontado España. Se espera un repaso al legado institucional y a los hitos más destacados de este medio siglo.

Para conmemorar medio siglo de monarquía parlamentaria, un centenar de invitados asisten hoy a un acto institucional en el Salón del Trono del Palacio Real. En esta ceremonia, los Reyes estarán acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se rendirá homenaje con la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Al evento acudirán también autoridades como el presidente del Gobierno, el presidente del Senado y del Tribunal Constitucional, entre otros líderes estatales.

Última hora del 50 aniversario de la monarquía española: reacciones y homenajes