Adiós al bocadillo de calamares: la alternativa estrella del mercadillo de Navidad en El Corte Inglés

La Navidad se respira ya en las calles de Madrid. A mediados de noviembre, la ciudad se viste de gala con el encendido de luces en sus grandes avenidas y plazas más emblemáticas, un momento mágico que marca el inicio oficial de la temporada festiva. Los vecinos y turistas ya se sumergen en el ambiente con el arranque de los mercadillos navideños, que se han convertido en uno de los grandes atractivos de los últimos años.

Ya no solo son sus puestos artesanales, detrás de las casetas se esconden propuestas gastronómicas que mejoran su atractivo, atrayendo a miles de personas. Gracias a las redes sociales, estos espacios se han vuelto tendencia y sobre todo aquello que puedes encontrar allí.

Entre todos estos mercadillos, destaca el ubicado junto a El Corte Inglés de Nuevos Ministerios. No solo ofrece decoración para el árbol o regalos únicos, sino que también cuenta con una variada gastronomía local que va más allá de los clásicos churros o dulces. Este año, sin embargo, llega una novedad llamativa, una alternativa al tradicional bocadillo de calamares que rompe estereotipos y conquista paladares con un sabor europeo.

El mercadillo gastro de Nuevos Ministerios

El Mercado Navideño de El Corte Inglés se instala en el aparcamiento del centro comercial de la Castellana y este año se mantiene abierto desde el 13 de noviembre hasta el 5 de enero. En total, cuenta con 46 espacios, entre puestos tradicionales y food trucks. En las casetas puedes encontrar desde adornos navideños, como luces, figuras para el belén, elementos para decorar el árbol, hasta regalos artesanos, flores, velas, juguetes y mucho más.

Pero quizá lo más llamativo sea su oferta gastronómica con una amplia selección de food trucks y propuestas muy variadas. Este año participan marcas como Arzábal, Malvón, El Brillante, Beata Pasta, Cañitas Maite, Pollos Muñoz de Dabiz Muñoz y otras novedades como Café de París, Tepic o Kricky Pelton. Además, el mercado se complementa con un espectáculo de luces y música proyectado sobre la fachada de El Corte Inglés.

En cuanto a horarios, las casetas están abiertas de 12:00 a 22:00 h, mientras que los food trucks funcionan de 12:00 a 23:00 h. Hay algunas excepciones: los días 24 y 31 de diciembre cierran a las 17:00, y los días 25 de diciembre y 1 de enero permanece cerrado.

El nuevo bocadillo estrella sin calamares

Este año, el tradicional bocadillo de calamares de Madrid, ha recibido un competidor inesperado. Según publicaciones en redes sociales del perfil @eatingspain, este bocata de Café de París ya ha conquistado a quienes lo han probado.

Se compone de entrecot preparado al momento, pan tipo baguette horneado en el mismo food truck, patatas fritas crujientes y la famosa salsa Café de París, propia del restaurante. Además, incluye la ensalada clásica que se sirve en el local y da la opción de añadir un crepe. El precio es de 17 euros, lo que lo convierte en una alternativa no solo novedosa, sino también bastante completa para lo que se suele encontrar en mercados navideños.

¿Cuál es la mejor opción calidad-precio?

El bocadillo de calamares ha sido un clásico madrileño durante años, especialmente popular por su sencillez, tradición y precio relativamente bajo. Por otro lado, el de entrecot ofrece una experiencia gastronómica mucho más elaborada. Aunque por su precio no es especialmente barato, muchos coinciden en que la calidad justifica el precio.

Si el criterio es precio puro, los calamares probablemente siguen ganando. Pero si hablamos de relación calidad-precio, el bocadillo de entrecot podría llevarse la palma para quienes quieren algo más especial y están dispuestos a pagar un poco más por una experiencia gourmet navideña.