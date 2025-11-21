Un estadounidense visita el País Vasco y acaba completamente maravillado: "Te contagian el entusiasmo"

A Nick le debe de estar encantando España. Algo que se está volviendo muy frecuente en la sociedad y entre quienes emigran a otro país es crearse un perfil en redes sociales dedicado exclusivamente a publicar contenido sobre cómo está siendo la experiencia. Este estadounidense es un ejemplo evidente de ello ya que, en la plataforma TikTok, se ha creado @spainwithnick.

Todos los días comparte con sus 22 mil seguidores algo que tenga que ver con nuestro país. Los últimos casos han sido: 'A los españoles les encantan los huevos; la palabra en castellano que no se puede traducir, un vídeo comunicándose en catalán; o el truco que utilizan las abuelas para las sopas. Cabe destacar, a su vez, el día en el que se quedó sin palabras al ver que todos los pisos de Cataluña tenían un balcón, algo que calificó como "un lujo".

"Euskadi, ¡te amo!"

No obstante, el tema que ahora concierne es aquel en el que ha centrado el foco en el País Vasco, comunidad autónoma que visitó hace poco más de un mes. Nick acudió a Álava, justo a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y debe de haberse sentido allí como los ángeles, ya que en la descripción de su testimonio ha expresado el siguiente elogio: "Euskadi, ¡te amo!".

Esta fue su primera vez en territorio vasco, como así ha asegurado justo al principio del vídeo. "Estoy aquí en Vitoria-Gasteiz y me encanta esta ciudad", manifiesta mientras que está dando un paseo por una callejuela. Esto lo ha dicho habiendo pasado menos de un día, por lo que debe de habérsele dado todo de lujo para ofrecer una sentencia tan tempranera.

En menos de 24 horas fue capaz de forjar amistades

Este norteamericano ha tenido suerte. En menos de 24 horas "ya hice amigos" y fueron ellos quienes le enseñaron un poco más en profundidad la cultura vasca. Coincidió con un camarero que le ilustro acerca de algunas de las frases y expresiones, en euskera, más destacadas de la ciudad.

A la mañana siguiente (día en el que estaba grabando el vídeo), coincidió con el dueño de un bar que "me invitó a desayunar"; eso sí que es suerte. Mientras se estuvo deleitando con ese desayuno, ambos estuvieron hablando de "la historia de esta zona" y le mencionó al dueño que, anteriormente, fue al museo de la casa de los faroles "y una trabajadora ahí me dio un tour privado".

"Si quieres venir al País Vasco, no te pierdas Vitoria-Gasteiz"

La forma en la que le hablaba esta guía le hipnotizó. "Me hablaba de las cosas de la ciudad y me contagiaba su entusiasmo", puntualiza. Dejando de lado las amistades que forjó, nombra otros aspectos relacionado con el ambiente de las calles. Hace mención a las calles, las cuales "están muy verdes", o los murales y los pintxos, arte culinario por excelencia en esta comunidad. Finalmente, su testimonio concluye con un tajante "si quieres venir al País Vasco, no te pierdas Vitoria-Gasteiz".