Real Madrid - Zalgiris Kaunas, en directo hoy: jornada 12 de la fase regular de la Euroliga

Los de Scariolo buscarán frenar su mala racha europea y recuperar el impulso como local ante un Zalgiris combativo, tercero en la tabla y con Francisco como principal amenaza

Facundo Campazzo of Real Madrid in action during the Turkish Airlines Euroleague 2025/26, Regular Season Round 11 match played between Real Madrid and Panathinaikos AKTOR Athens at Movistar Arena on November 13, 2025 in Madrid, Spain. AFP7 13/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real Madrid - Zalgiris Kaunas, en directo hoy: jornada 12 de la fase regular de la EuroligaAFP7 vía Europa PressEuropa Press
En un duelo crucial, el Real Madrid recibe al Zalgiris Kaunas este jueves 20 de noviembre a las 20:45 en el Movistar Arena por la jornada 12 de la Euroliga 2025/26. El conjunto blanco está obligado a reaccionar tras dos derrotas y quedarse sin invicto en casa, además, necesita una victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de playoff. Sin embargo, en frente estará el sólido equipo lituano, que llega tercero (7-4) y con el base Sylvain Francisco como líder ofensivo. El partido, que promete máxima emoción y tensión, puede marcar el rumbo de ambos aspirantes en la fase regular del torneo continental.​

Última hora del Real Madrid - Zalgiris Kaunas: jornada 12 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online

Zalgiris Kaunas: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥

Declaraciones de Garuba 🎙️

Con la mente en el juego de hoy 💪

En modo Euroliga 😎

Palabras de Sergio Scariolo 🎙️

Real Madrid: Último entrenamiento previo al juego de hoy 🔥

👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🏀

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas, por la duodécima jornada de la Euroliga.

