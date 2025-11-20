Real Madrid - Zalgiris Kaunas, en directo hoy: jornada 12 de la fase regular de la Euroliga

En un duelo crucial, el Real Madrid recibe al Zalgiris Kaunas este jueves 20 de noviembre a las 20:45 en el Movistar Arena por la jornada 12 de la Euroliga 2025/26. El conjunto blanco está obligado a reaccionar tras dos derrotas y quedarse sin invicto en casa, además, necesita una victoria para mantenerse en la lucha por los puestos de playoff. Sin embargo, en frente estará el sólido equipo lituano, que llega tercero (7-4) y con el base Sylvain Francisco como líder ofensivo. El partido, que promete máxima emoción y tensión, puede marcar el rumbo de ambos aspirantes en la fase regular del torneo continental.​

Última hora del Real Madrid - Zalgiris Kaunas: jornada 12 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online