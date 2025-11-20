Una estadounidense opina sobre Barcelona: "ahora entiendo muy bien por qué la gente local se frustra"

Una chica estadounidense, de Florida, que vive en Barcelona, se ha vuelto viral después de compartir en redes sociales una reflexión sobre el comportamiento de algunos turistas y "la frustración" que eso provoca entre los vecinos de la ciudad.

En el vídeo, Krista cuenta que paseaba tranquilamente por el Eixample cuando presenció una escena que la dejó pensando: un grupo de chicas estaba terminando un brunch y quería pedir la cuenta, pero no tenía ni idea de cómo decirlo en español.

Según explica, una de ellas se dirigió a la camarera preguntando cómo se dice 'cuenta' en español. La empleada, con paciencia, respondió simplemente: "cuenta". La turista que graba el vídeo admite que se quedó sorprendida: "Fue frustrante. Es literalmente lo primero que buscas en Google antes de entrar en un restaurante en otro país".

Esa pequeña situación, dice, le hizo entender mucho mejor por qué tantos vecinos de Barcelona sienten frustración con el turismo masivo. "Ahora comprendo por qué la gente local se frustra con quienes vienen", afirma.

Para ella, la escena del restaurante resume a la perfección el tipo de detalles que, sumados cada día, hacen crecer ese malestar. "Lo entiendo totalmente", concluye. Su vídeo se ha llenado de comentarios de personas que comparten esa sensación y reivindican un turismo más controlado.