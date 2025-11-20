Amancio Ortega gasta 780 millones de dólares en Vancouver para convertirse, otra vez, en el casero de Amazon

El hombre más rico de España continúa con su plan de acción financiera e inversiones y esta vez le ha tocado el turno a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad canadiense de Vancouver. Hay dos motivos que hacen que no sea una operación cualquiera: por un lado, el montante de la adquisición, y por otro, el arrendatario actual del inmueble.

Amancio Ortega ha adquirido el edificio conocido como The Post, en pleno corazón de Vancouver, por 780 millones de dólares, unos 676 millones de euros, tal como informa Bloomberg y en una operación que había sido adelantada por Green Street News. Se trata de la mayor inversión inmobiliaria efectuada en lo que va de año por parte de Ortega, de 89 años, a través de su firma de inversión, Pontegadea Inversiones SL.

La operación se centra en un complejo de dos torres y con una historia muy reconocida en la ciudad canadiense, que además se da la circunstancia de que está alquilado por uno de los gigantes del sector tecnológico a nivel internacional: Amazon. De este modo, Amancio Ortega se convierte en casero de la compañía que fundó Jeff Bezos, aunque este ya mira más hacia otras líneas de negocio y empresas emergentes.

Espacios alquilados por parte de Amazon

No es el primer inmueble que adquiere Amancio Ortega en suelo canadiense y que tiene a Amazon como inquilino, pues esta misma circunstancia se dio en 2024 cuando el fundador de Inditex se hizo con un almacén en Burnaby, al sureste de Vancouver, por una cifra de 272 millones de dólares. Un espacio de más de 93.000 metros cuadrados con el que ampliar la cartera de propiedades logísticas que posee a lo largo de todo el mundo y con el que estrechar lazos entre Inditex y Amazon.

De hace menos tiempo, apenas un mes, data la compra por parte de Pontegadea Inversiones SL de un centro logístico en Knowsley, Reino Unido, en el que también está Amazon como arrendatario. En este caso, el precio de la compra de la nave, de 80.000 metros cuadrados, fue de 92 millones de euros.

Son solo tres ejemplos de la línea de inversión y ampliación de la cartera de inmuebles de Amancio Ortega, pero en todos ellos coincide la figura del gigante del comercio electrónico como arrendatario de la nueva propiedad del empresario español.

En el caso del último exponente, el edificio The Post, en pleno centro de Vancouver, se trata de una construcción inaugurada en 1958 cuya primera actividad fue servir como centro de procesamiento de Canada Post. El bloque cuenta con 100.000 metros cuadrados de oficinas y más de 17.000 metros cuadrados de locales comerciales y ocupa una manzana completa en la ciudad portuaria canadiense.

Con esta nueva incorporación a su listado de propiedades Amancio Ortega suma una propiedad más en la que será el arrendador de una de las grandes firmas tecnológicas. Y es que, a las tres ubicaciones referidas alquiladas por Amazon, hay que sumar propiedades en las que Meta Platforms Inc. o Apple Inc son inquilinos de Pontegadea, la firma que gestiona este tipo de patrimonios por parte del empresario.