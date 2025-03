Edifier LolliClip: los auriculares abiertos más completos que he probado

Cuando me llegó la caja de los Edifier LolliClip, no esperaba que me fuesen a gustar tanto. Pero tras varias horas de uso, llamadas, música, paseos y tests de todo tipo, lo tengo claro: son una absoluta joya para quienes buscan comodidad, buena calidad de sonido y todas las funcionalidades posibles sin meterse un auricular hasta el cerebro. Lo digo así de claro.

Primeras impresiones y unboxing

Desde que abres la caja ya notas que Edifier ha querido hacer algo diferente. El estuche tiene una forma entre piedra pulida y cápsula futurista, muy compacto y ligero, aunque eso sí, el acabado brillante no es el más agradecido con las huellas dactilares (un acabado mate habría sido más práctico).

Dentro, los LolliClip vienen bien encajados y acompañados por el cable USB-C de carga, la documentación de garantía y el manual desplegable.

No hay puntas de silicona, porque no las necesitas. Aquí no hay nada que vaya dentro del canal auditivo. Son auriculares de oído abierto con clip, lo que significa que reposan sobre la oreja en vez de meterse en ella. Y aun así, el sonido es sorprendentemente bueno. Pero ya hablaremos de eso.

Diseño y comodidad: orejas felices

Los LolliClip se sienten ultraligeros y sorprendentemente estables. El gancho de silicona que rodea la oreja tiene la forma justa para encajar sin apretar y sin que se muevan, incluso si sales a caminar o haces algo de ejercicio.

La textura del material ayuda a que no resbalen, y el diseño direccional del auricular hace que el sonido llegue directo al oído sin que tengas que subir el volumen más de la cuenta.

Lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de ser abiertos, el aislamiento es bastante bueno gracias a la cancelación activa de ruido.

No es al nivel de unos in-ear premium, pero en una oficina o por la calle reducen el ruido lo justo para mantenerte concentrado sin perder del todo la percepción del entorno. Un equilibrio perfecto.

Sonido sorprendente para ser "open-ear"

El rendimiento sonoro de estos auriculares está a años luz de lo que esperaba de unos clip-on. Los drivers de 13 mm y el soporte para LDAC (sí, Hi-Res Wireless con 96 kHz de muestreo) consiguen ofrecer unos graves profundos, unos medios muy claros y unos agudos definidos, sin distorsiones.

A volumen medio ya tienes una experiencia envolvente y potente. Si le sumas el audio espacial con seguimiento de cabeza, el resultado es aún más inmersivo, sobre todo si ves pelis o juegas con ellos. A mí personalmente me ha parecido brutal cómo suenan los bajos sin tener que metértelos en la oreja. Tienen ese punto de presión justa, como si fueran unos semi in-ear sin serlo.

Llamadas y micrófono

Aquí hay luces y sombras. Para llamadas normales en casa o en la oficina, van perfectos. Se escuchan bien, te escuchan bien y la cancelación con IA hace su trabajo. Pero si hay ruido ambiente elevado (tipo cafetería o calle con tráfico), sí que se nota un bajón: la voz se mantiene, pero el entorno no se cancela del todo.

Eso sí, tienen tres micrófonos por auricular,botón de mute, detección inteligente del canal (no importa en qué oreja te pongas cada uno) y funciones de pausa/reproducción automática. Nada mal.

Batería y conectividad

Aquí viene una de las mejores sorpresas: hasta 9 horas de reproducción continua y un total de 39 horas con el estuche. Además, una carga rápida de 15 minutos te da 3 horas más, que es ideal si te vas de casa sin batería.

Cuentan con Bluetooth 5.4,conexiónmultipunto (puedes tenerlos conectados al PC y al móvil a la vez) y una latencia muy baja en modo juego. Yo los he usado para escuchar música, hacer llamadas y ver pelis desde el móvil y el portátil, y el cambio entre dispositivos es muy rápido y estable.

App Edifier ConneX: más completa de lo que parece

La app es una maravilla. Desde ella puedes personalizar los controles táctiles, gestionar los modos de sonido (ANC, transparencia, normal), usar la detección de uso, activar el drenaje de agua (sí, vibran durante 6 segundos para expulsar líquidos), buscar los auriculares si los pierdes y hasta acceder al monitoreo de salud.

Sí, has leído bien. Los LolliClip miden la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre. ¿Útil? Depende de cada uno, pero mola.

Además, puedes cambiar entre ecualizadores predeterminados, activar el audio espacial o calibrar el seguimiento de cabeza. Lo único que echo en falta es carga inalámbrica para el estuche, pero por lo demás, el ecosistema está muy bien montado.

Conclusión: ¿merecen la pena los Edifier LolliClip?

Si buscas unos auriculares abiertos con buen sonido, funciones inteligentes, buen diseño y mucha batería, los Edifier LolliClip son de lo mejor que puedes comprar ahora mismo por su precio. ¿Son perfectos? No. El estuche brillante es mejorable y en ambientes muy ruidosos las llamadas podrían sonar algo peor. Pero en todo lo demás, es difícil encontrarle pegas. Por 129 euros (o menos si pillas alguna oferta), me parecen una opción muy top.

Edifier ha dado en el clavo. Y a mí, personalmente, me han convencido mucho más de lo que esperaba.

