Edifier NeoDots: sonido premium y cancelación de ruido en unos auriculares por menos de 100 euros

Desde que probé los Edifier NeoDots, he redescubierto el verdadero placer de llevar auriculares. No se trata solo de escuchar música; es toda la experiencia que ofrecen: comodidad, sonido espectacular, funciones prácticas que realmente uso y una conectividad impecable. A un precio de 95,99 euros aplicando el cupón descuento del 20% en Amazon, estos auriculares TWS demuestran que no hace falta gastar una fortuna para tener algo que realmente te sorprenda.

La primera vez que los puse, no sabía qué esperar. ¿Serían solo "otros auriculares"? Para nada. Desde el primer momento, estos pequeños dispositivos cambiaron mi rutina diaria. Aquí te cuento todo lo que me conquistó de ellos.

Unboxing: La experiencia comienza con los detalles

Lo primero que me sorprendió al abrir la caja de los Edifier NeoDots fue lo bien organizado que estaba todo. Dentro encontré los auriculares, perfectamente colocados en su estuche de carga, junto a un cable USB-C para la carga, las instrucciones en varios idiomas y un surtido de almohadillasde silicona en diferentes tamaños. Este detalle siempre se agradece, porque asegura que encuentres el ajuste perfecto para tus oídos desde el primer momento.

El estuche, además de ser compacto y cómodo de llevar en el bolsillo, cuenta con carga inalámbrica, algo que me parece súper práctico. Aunque es un paquete sencillo, todo está cuidado al detalle, y eso deja una buena primera impresión.

Diseño cómodo y funcional

Cuando probé los NeoDots por primera vez, lo que más me llamó la atención fue lo cómodos que son. Aunque tienen un diseño compacto, se sienten seguros en el oído, incluso después de horas de uso. Esto es algo que valoro muchísimo, ya que suelo usarlos tanto para trabajar como para entrenar.

Además, los controles táctiles son personalizables desde la app EDIFIER ConneX, lo que me permite configurar funciones como cambiar de pista, pausar o activar la cancelación de ruido con unos simples toques. Pero el detalle que más me ha facilitado la vida es el reconocimiento de llamadas: te anuncia quién está llamando y puedes contestar directamente pulsando un botón, sin necesidad de buscar el móvil. Esto, para alguien que trabaja frente al ordenador como yo, es una maravilla.

Conectividad que sorprende

La conexión de los NeoDots es otra de las cosas que me ha encantado. Al usarlos con un Google Pixel, los auriculares se conectan al instante gracias a la función Google Fast Pair. También probé la conexión multipunto y fue todo un acierto. Puedo tenerlos emparejados al móvil y al PC al mismo tiempo, lo que significa que si estoy escuchando música en el ordenador y entra una llamada en el móvil, puedo responder sin complicaciones.

Otro detalle impresionante es el alcance de la conexión Bluetooth. Dentro de casa, con paredes y todo, mantienen una conexión estable hasta unos 10 metros, y en exteriores, sin obstáculos, llegan hasta los 30 metros. Esta estabilidad es algo que no esperaba en unos auriculares de este rango de precio.

Cancelación de ruido y sonido ambiente

Si hay algo que realmente destaca en los NeoDots es su cancelación de ruido híbrida. Durante mis pruebas en el gym y en cafeterías ruidosas, los auriculares lograron reducir el ruido externo de forma sorprendente, permitiéndome concentrarme en mi música o en mis llamadas sin interrupciones. Además, el modo ambiente configurable desde la app es súper útil cuando necesitas estar atento a tu entorno, como al caminar por la calle o interactuar con alguien.

Calidad de sonido impecable

El sonido de los NeoDots es otro punto fuerte. Equipados con drivers híbridos, ofrecen un perfil sonoro equilibrado, con graves potentes pero controlados, medios claros y agudos precisos. Probé varias canciones en alta resolución usando LDAC, y el nivel de detalle es simplemente espectacular. Incluso con códecs como AAC o SBC, que son más estándar, la calidad sigue siendo impresionante.

Lo que más disfruté fue lo bien que se adaptan a diferentes géneros musicales. Desde rock hasta música electrónica, todo suena limpio y envolvente, como si estuvieras en una sala de conciertos.

Batería y carga: autonomía para días enteros

En cuanto a autonomía, los NeoDots no decepcionan. Con la cancelación de ruido activada, puedes usarlos durante 12 horas continuas, y si no necesitas ANC, llegan hasta las 17 horas. Con el estuche de carga, la duración total alcanza unas impresionantes 56 horas, más que suficiente para días de trabajo intensos o viajes largos.

La carga rápida es otro plus: en solo 15 minutos de carga obtienes 5 horas de reproducción, lo que te salva en más de una ocasión. Y como mencioné antes, la carga inalámbrica del estuche es súper conveniente, especialmente si tienes un cargador Qi en tu escritorio.

Conclusión: Un todo en uno que supera expectativas

Después de usar los Edifier NeoDots durante semanas, puedo decir que estos auriculares han superado mis expectativas. Su comodidad, la impresionante cancelación de ruido, el sonido equilibrado y las opciones de personalización los convierten en una opción increíble por 95,99 euros aplicando el cupón descuento del 20% en Amazon.

Ya sea para trabajar, entrenar o simplemente disfrutar de buena música, los NeoDots cumplen con todo lo que podrías necesitar. No son perfectos, pero por este precio, ofrecen una experiencia difícil de igualar.

Veredicto final: Si buscas unos auriculares cómodos, versátiles y con una calidad de sonido premium, los Edifier NeoDots son una opción que no deberías dejar pasar.

