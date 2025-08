Esta alternativa a la GoPro graba mejor, aguanta más y ahora cuesta menos de lo que imaginas

Seguro que alguna vez has querido grabar una escapada, un viaje en bici o una inmersión… y te has planteado si merece la pena pagar lo que cuesta una GoPro. Pues bien, hay una alternativa que no solo graba con más calidad, sino que también tiene más autonomía y ahora se puede conseguir por menos de 300 euros en AliExpress. Hablamos de la DJI Osmo Action 5 Pro, una cámara deportiva que normalmente cuesta más de 800 €, pero que ahora puede comprarse por 296,57 € aplicando el código “CDES30”. Y lo más curioso es que muchos que la han probado, ya no vuelven atrás.

Pensada para aguantarlo todo y grabarlo todo con calidad profesional

Una de las claves que hacen que este modelo destaque frente a su rival más conocida es que va sobrada en los aspectos que realmente importan. Monta un sensor de 1/1.3 pulgadas, más grande que el típico en cámaras deportivas, lo que se traduce en grabaciones con más luz, más detalle y mejor color, incluso en escenas complicadas.

Cuenta con pantallas táctiles OLED en los dos lados, lo que facilita muchísimo el encuadre tanto si grabas a otros como si te grabas a ti. Y si lo tuyo son las rutas largas o los días de playa sin parar, su batería extendida de hasta 4 horas es un detalle muy bienvenido: no hay que estar pendiente del cargador cada poco.

De hecho, algunos creadores que antes usaban GoPro la han cambiado precisamente por eso: no se calienta tanto, responde mejor en condiciones duras y no falla cuando más la necesitas. Para grabar en verano, con sol, agua o polvo, cumple de sobra.

¿Para quién es ideal esta cámara? ¿Y qué debes tener en cuenta antes de comprarla?

Aunque sea una cámara de acción, no es solo para deportes extremos. Cada vez más viajeros, ciclistas, moteros o incluso padres que quieren grabar momentos familiares sin complicarse la vida están optando por modelos como este. Se nota que está pensada para usarse sin manual: funciona con fluidez y no requiere pelearse con menús confusos.

Eso sí, como suele pasar en AliExpress, viene sin tarjeta de memoria ni algunos accesorios básicos. Así que si es tu primera cámara de este tipo, conviene tenerlo en cuenta y quizá añadir un pequeño kit complementario.

Por lo demás, la oferta es bastante difícil de igualar. Es una cámara que, por prestaciones, compite directamente con las GoPro de gama alta, pero ahora mismo cuesta menos de la mitad. Es decir, rendimiento top sin dejarse un dineral.

