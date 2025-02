Este pack de 3 localizadores cuesta menos que un solo AirTag y funcionan igual de bien

Siempre he sido de esas personas que pierden las llaves, el bolso o incluso la maleta en el aeropuerto. Pensé en comprar un AirTag, pero 40€ por uno solo me parecía demasiado. Entonces encontré este pack de 3 localizadores Bluetooth compatibles con Apple Buscar y, con el cupón del 30% más el 10% de descuento adicional, me salieron los tres por solo 18,80€. ¡Menos de lo que cuesta un solo AirTag!

Fáciles de usar, con rastreo mundial y sonido potente

Hoxe Localizador amazon amazon

Lo mejor de estos rastreadores es que funcionan exactamente igual que un AirTag. Se vinculan con el iPhone a través de Apple Buscar, así que puedo ver su ubicación en el mapa o hacer que emitan un pitido de 100dB si están cerca pero no los encuentro (como cuando las llaves desaparecen misteriosamente en el sofá).

Los coloqué en mis llaves, mi mochila y mi maleta, así que ahora puedo localizar todo en segundos sin el estrés de perder cosas. También son perfectos para mascotas, carteras o incluso el coche.

Por solo 18,80€ el pack de 3, esta es la mejor alternativa económica a los AirTag. Corre antes de que se agoten, porque a este precio seguro que vuelan.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.