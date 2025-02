Los accesorios que todos deberían tener para los AirPods y AirPods Pro

Los mejores accesorios para AirPods que puedes encontrar son aquellos que ayudan a proteger tus auriculares y te permiten sacarle partido a todas sus funciones de conectividad y calidad de audio. En este sentido, podemos encontrar cargadores inalámbricos, fundas protectoras, correas para quienes los utilizan al hacer deporte…

Lo principal que tienes que tener en cuenta al comprar accesorios para AirPods y AirPods Pro es la compatibilidad con la versión que tengas. Ten en cuenta que las fundas, correas e incluso cargadores ni funcionan ni encajan con todos los modelos, así que será lo primero que tendrás que revisar.

Sobre todo, ten cuidado con los estuches AirPods Pro (2ª Generación), ya que tiene las mismas dimensiones que los AirPods Pro originales pero con un lazo para meter un cordón. Las fundas que no hayan sido diseñadas específicamente para este modelo carecerán de un espacio para el lazo y no te servirá.

Para ayudarte a encontrar los mejores accesorios para AirPods y AirPods Pro, hemos seleccionado los seis mejores a buen precio que puedes encontrar actualmente.

Mejor estuche para AirPods

estuche para AirPods amazon amazon

Tener un estuche o funda para los AirPods no es simplemente para darle un estilo diferente al clásico blanco. Al estar fabricado en silicona, te proporciona mayor protección frente a arañazos o posibles caídas que puedan sufrir.

Lo importante, como dijimos al principio, es que elijas el que encaje a la perfección con la versión de AirPods o AirPods Pro que tengas. Este modelo en concreto es bastante económico, vienen dos fundas en diferentes colores y son bastante resistentes.

Además, te permitirán cargalos de forma inalámbrica con cargadores especiales como el que te mostraremos más abajo.

Mejor correa para AirPods y AirPods Pro

correa para AirPods y AirPods Pro amazon amazon

Aunque si pierdes los AirPods puedes encontrarlos a través de la opción Buscar de tu iPhone, lo mejor es no jugártela y contar con una correa que rodee tu cuello y evitar que se caigan.

Este es uno de los mejores accesorios para AirPods sobre todo si los utilizas para hacer deporte o ir al gimnasio. Aunque también son bastante recomendables para días en los que haga mucho viento y tengas que salir de casa.

Esta correa está fabricada en silicona de alta resistencia que proporciona comodidad y que, además, no disminuye la calidad del micrófono en caso de hacer o realizar una llamada mientras los estés usando.

Mejores almohadillas de repuesto para AirPods Pro

almohadillas de repuesto amazon amazon

Si has perdido o no has llevado un buen mantenimiento de las fundas protectoras de tus AirPods Pro, puedes comprar un pack de diferentes almohadillas intercambiables.

Estas en concreto facilitan la cancelación de ruido, pues se ajustan de manera óptima a la forma de tu oído y son muy cómodas. Tienes tres tamaños diferentes para que escojas la que mejor se adapta a ti y no pesan prácticamente nada.

Además de venir un pack de tres, que podrás compartir con familiares y amigos que también necesiten accesorios para AirPods Pro, son muy económicas y fácilmente lavables. Para esto hay otro accesorio interesante que te mostraremos al final de este post.

Mejores fundas para los oídos AirPods

Mejores fundas para los oídos AirPods amazon amazon

Los AirPods estándar no cuentan con fundas como la versión Pro. Sin embargo, para evitar caídas al hacer deporte o en días de mucho viento, puedes añadirles una funda de silicona de manera que se queden todavía más sujetos a tu oído.

Aunque a simple vista puedan parecer incómodas, la realidad es totalmente la contraria. Se trata de un modelo en blanco muy discreto y muy cómodo de llevar gracias a sus materiales de silicona de alta calidad.

Eso sí, ten en cuenta que este modelo en concreto no es compatible con AirPods3 y AirPods Pro.

Mejor cargador inalámbrico rápido para AirPods

cargador inalámbrico rápido para AirPods amazon amazon

Ya sea que quieras cargar tus AirPods por la noche de forma inalámbrica o incluso un iPhone/Android con esta función, en el mercado tienes diferentes modelos compatibles de carga rápida.

Este por ejemplo es uno de los mejores accesorios para AirPods, de tamaño compacto donde el estuche de los auriculares encaja perfectamente en el área de carga de la plataforma.

Cuando los AirPods estén cargándose, la luz se encenderá y al terminar se apagará y se mantendrá el cargador en modo sueño para no estropear la batería de los auriculares.

Mejor limpiador para AirPods

Mejor limpiador para AirPods amazon amazon

Por último, otro de los accesorios que más recomendamos para AirPods es este bolígrafo limpiador con el que mantener la cavidad de los auriculares en perfecto estado.

Si entra polvo o algo de cerumen, puedes retirarlo fácilmente sin dañar el interior y manteniendo los auriculares en óptimas condiciones. Así, te aseguras que te duren mucho más tiempo.

Cuenta con tres funciones de limpieza. Por un lado, el cabezal de esponja te permite limpiar el compartimento de carga. Por otro, el cabezal flocado te ayuda a limpiar el agujero de sonido y la malla de los AirPods, además del hueco del micrófono. Pero también cuentas con la punta de metal que te permite limpiar fácilmente las manchas difíciles.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.