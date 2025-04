Estos son mis productos favoritos para organizar la cocina: útiles, bonitos y sin gastar de más

No necesitas una reforma para tener una cocina más práctica. Con algunos productos bien elegidos puedes ganar espacio, ahorrar tiempo y tener todo más ordenado sin hacer obras ni gastar demasiado. Aquí te comparto mis imprescindibles: cosas que uso o recomendaría sin pensarlo dos veces. Y lo mejor es que todos están por debajo de los 40 euros.

Tatay Porta embutidos (set de 4): la solución para un frigorífico limpio y ordenado

Este set de 4 cajas apilables y reutilizables es ideal para guardar embutidos, quesos, lonchas de jamón cocido o sobras. Son aptas para microondas y lavavajillas, y al ser transparentes, te permiten ver fácilmente lo que hay dentro. Además, el diseño en colores pastel suaves hace que hasta el interior de la nevera se vea más armónico.

Por solo 11,99€, consigues mantener los alimentos frescos por más tiempo y ganar orden. Se apilan perfectamente, ahorrando espacio, y evitan el uso continuo de film transparente o bolsas de plástico.

Papelera vertical de 70L con doble compartimento: reciclar bien y sin ocupar media cocina

Esta papelera tiene dos compartimentos independientes, lo que facilita separar residuos orgánicos y reciclaje sin tener dos cubos distintos. Su diseño vertical (76 cm de altura) es perfecto para colocar en una esquina o junto a un mueble, y su acabado en negro antracita le da un aire moderno y limpio.

Por 34,70€, es una forma inteligente de gestionar la basura sin comprometer el espacio. Tiene tapa abatible, estructura estable y una capacidad suficiente incluso para familias.

Escurreplatos compacto de acero inoxidable: el aliado silencioso de cualquier fregadero

Este escurridor es de esos que no sabías que necesitabas hasta que lo tienes. Tiene dos niveles, lo que permite separar platos, vasos y cubiertos sin que se amontonen. Está hecho de acero inoxidable, por lo que no se oxida, y su base tiene gomas antideslizantes para que no se mueva aunque lo cargues mucho.

Por 22,99€, ganas espacio en la encimera, evitas charcos y secas la vajilla más rápido. Es especialmente útil en cocinas sin lavavajillas o cuando quieres lavar algo a mano sin ocupar toda la superficie.

Bonsenkitchen Envasadora al vacío 4 en 1: organización y conservación en un solo paso

Con esta envasadora puedes conservar carne, pescado, verduras o sobras durante más tiempo, sin que se mezclen olores en la nevera o el congelador. Tiene modos automáticos y manuales, y viene con 40 bolsas incluidas, así que no necesitas comprar nada más para empezar a usarla.

Por 39,99€, es una inversión que se amortiza rápido: ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, mantener el orden en el congelador y preparar comida para toda la semana sin complicaciones. Si haces batch cooking, es un antes y un después.

Set Mepal 3 recipientes: almacenamiento pensado para durar

Estos recipientes están pensados para carne o fiambre, pero en realidad son útiles para cualquier tipo de comida. Tienen tapas transparentes para ver el contenido de un vistazo, y el cierre es hermético, sin ser difícil de abrir. Lo mejor es que están diseñados para apilarse de forma estable, lo que facilita muchísimo el orden.

Por solo 16,27€, es uno de esos pequeños gestos que mejoran tu día a día en la cocina. Más orden, menos bolsas abiertas y una estética limpia en el interior del frigorífico.

Carrito con ruedas Amazon Basics: el mueble auxiliar que te salva

Este carrito metálico con tres baldas abiertas y ruedas te permite almacenar desde botellas grandes hasta conservas o pequeños electrodomésticos. Es fácil de montar, ligero y muy resistente. Puedes moverlo según tus necesidades, colocarlo junto al horno, en una esquina del office o incluso en el lavadero.

Por 25,86€, es una solución genial para cocinas pequeñas o saturadas. Añade espacio sin tocar nada estructural y puedes reorganizarlo cuando quieras.

Set de 20 recipientes de cristal Amazon Basics: tuppers que cierran, duran y no se deforman

Este set incluye 10 recipientes de cristal + 10 tapas herméticas, sin BPA y con un cierre que de verdad funciona. Sirven para calentar en microondas, guardar sobras, congelar o llevar al trabajo. El cristal es grueso y no se mancha ni retiene olores.

Por 36,84€, olvídate de los tuppers de batalla que duran dos usos. Este set te da orden, salud y comodidad, y se adapta a todo tipo de necesidades en la cocina diaria.

