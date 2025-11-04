Estrenos de Movistar Plus+ en noviembre 2025: series, películas, deportes y más por 9,99 euros al mes

Movistar Plus+ arranca noviembre con fuerza. Cine premiado, nuevas series, documentales y un calendario deportivo de primer nivel marcan el mes en el que la plataforma renueva su catálogo y sus canales temáticos. Todo, como siempre, por 9,99 euros al mes, sin permanencia y disponible para cualquier usuario, sea o no cliente del operador.

Estrenos de cine en Movistar Plus+ (noviembre 2025)

El último suspiro Movistar Plus+ Movistar Plus+

El mes llega con títulos que cubren todos los géneros: del drama más emotivo al thriller y la animación más sorprendente.

‘La mercancía más preciosa’ (1 de noviembre): una joya animada del director de The Artist, ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

(1 de noviembre): una joya animada del director de The Artist, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. ‘Black Dog’ (5 de noviembre): drama chino sobre segundas oportunidades y la soledad en el desierto del Gobi.

(5 de noviembre): drama chino sobre segundas oportunidades y la soledad en el desierto del Gobi. ‘El segundo acto’ (6 de noviembre): cine europeo con reparto coral y tono existencialista.

(6 de noviembre): cine europeo con reparto coral y tono existencialista. ‘Guillermo Tell’ (14 de noviembre): reinterpretación moderna de la leyenda suiza con un toque de suspense.

(14 de noviembre): reinterpretación moderna de la leyenda suiza con un toque de suspense. ‘El último suspiro’ (19 de noviembre): un thriller asfixiante sobre supervivencia y dilemas morales.

(19 de noviembre): un thriller asfixiante sobre supervivencia y dilemas morales. ‘Until Dawn’ (21 de noviembre): terror psicológico en plena montaña nevada.

(21 de noviembre): terror psicológico en plena montaña nevada. ‘Spermageddon. Una comedia seminal’ (24 de noviembre): humor gamberro y animación en una propuesta de lo más singular.

(24 de noviembre): humor gamberro y animación en una propuesta de lo más singular. ‘Mickey 17’ (27 de noviembre): la nueva película de ciencia ficción de Bong Joon-ho (Parásitos).

(27 de noviembre): la nueva película de ciencia ficción de Bong Joon-ho (Parásitos). ‘El especialista’ (28 de noviembre): acción y adrenalina con guiños al cine clásico de Hollywood.

(28 de noviembre): acción y adrenalina con guiños al cine clásico de Hollywood. ‘Las irresponsables’ (29 de noviembre): una road movie mexicana sobre amistad, maternidad y segundas oportunidades.

Entre los estrenos exclusivos que no pasaron por salas también destacan ‘Code 3’ (7 de noviembre), ‘Young Hearts’ (11 de noviembre), ‘55’ (17 de noviembre) y ‘Adivina quién muere esta noche’ (25 de noviembre).

Series que llegan este mes

Yakarta Movistar Plus+ Movistar Plus+

El catálogo seriéfilo también se refuerza con nuevas producciones y el regreso de varios títulos esperados:

‘Los Forsyte’ (10 de noviembre): drama británico ambientado en el Londres de 1880, donde dos hermanos de una poderosa familia luchan por el control del negocio familiar.

(10 de noviembre): drama británico ambientado en el Londres de 1880, donde dos hermanos de una poderosa familia luchan por el control del negocio familiar. ‘Blue Lights’ (T3) – (27 de noviembre): la aclamada serie policial británica vuelve con una temporada más intensa.

(T3) – (27 de noviembre): la aclamada serie policial británica vuelve con una temporada más intensa. ‘Matlock’ (T2) y ‘Elsbeth’ (T3) – (30 de noviembre): nuevas entregas de estos dos clásicos modernos del género judicial.

(T2) y (T3) – (30 de noviembre): nuevas entregas de estos dos clásicos modernos del género judicial. Continúan también nuevos episodios de ‘Mentes brillantes’ (T2), ‘Doc’ (T2) y ‘Billy el Niño’ (T3).

Y entre los grandes estrenos del mes, ‘Anatomía de un instante’ (20 de noviembre), la esperada miniserie dirigida por Alberto Rodríguez (La isla mínima), que revisa el 23F con un reparto de lujo encabezado por Álvaro Morte y Eduard Fernández.

Deporte en directo: noviembre a toda velocidad

Liverpool - Real Madrid Movistar Plus+ Movistar Plus+

El mes también viene cargado de emociones deportivas.

En fútbol, los partidos destacados de noviembre en el dial 7 de Movistar Plus+ son:

LALIGA EA SPORTS

Celta – Barcelona (domingo 9, 21:00 h)

Elche – Real Madrid (domingo 23, 21:00 h)

Sevilla – Betis (domingo 30, 16:00 h)

LALIGA HYPERMOTION

Jornadas 12 a 16 completas

Champions League

Liverpool – Real Madrid (martes 4, 21:00 h)

Chelsea – Barcelona (martes 25, 21:00 h)

Europa League

Betis – Olympique Lyon (jueves 6, 21:00 h)

Ludogorets – Celta (jueves 27, 19:00 h)

Premier League

Manchester City – Liverpool (domingo 9)

Torneo Clausura Argentina

Boca – River (domingo 9)

Y no falta el resto del gran deporte:

Un mes en el que cada semana hay un gran evento deportivo que disfrutar desde el sofá.

Dos nuevos canales temáticos por tiempo limitado

En noviembre, Movistar Plus+ vuelve a sorprender con su estrategia de canales efímeros:

‘Nicolas Cage por M+’ (7–20 de noviembre): una selección con lo mejor y lo más excéntrico del actor, desde Leaving Las Vegas hasta Mandy.

(7–20 de noviembre): una selección con lo mejor y lo más excéntrico del actor, desde Leaving Las Vegas hasta Mandy. ‘En juego’ (20–30 de noviembre): cine, series y documentales centrados en el deporte, desde historias de superación hasta ficciones ambientadas en el terreno de juego.

Un mes redondo por 9,99€

Por menos de lo que cuestan dos entradas de cine, Movistar Plus+ ofrece un estreno cada día, las mejores series internacionales, el fútbol de las grandes ligas y el mejor deporte en directo. Sin contratos, sin ataduras y con dos reproducciones simultáneas para ver lo que quieras, donde quieras.

En noviembre, el mejor plan no está fuera de casa. Está en Movistar Plus+, por 9,99 € al mes.

