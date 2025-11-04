¿Qué santo se celebra hoy, 4 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, martes 4 de noviembre?

San Carlos Borromeo: San Carlos Borromeo fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época postridentina. Era sobrino del papa Pío IV y la Iglesia católica lo venera como santo

San Agrícola de Bolonia: era un ciudadano cristiano de Bolonia que convirtió a su esclavo, Vidal, al cristianismo; se apegaron profundamente el uno al otro. Vidal fue el primero en sufrir el martirio, siendo ejecutado en el anfiteatro. Luego, las autoridades torturaron a Agrícola, pero no lograron que abandonara su religión

San Amancio de Rodez: hasta lo que han podido determinar los historiadores, fue el primer Obispo de la ciudad de Rodez, en Aquitania, la misma población en la que después reinó Leonor, la madre del rey inglés Ricardo, Corazón de León

San Emerico de Hungría: llamado el Confesor, fue hijo del rey san Esteban I de Hungría y de la beata Gisela de Baviera, miembro de la dinastía real conocida como la casa de Árpád. Al igual que su padre y su preceptor, el obispo Gerardo, está considerado santo. Los tres fueron canonizados en 1083

San Carlos Borromeo: vida y pontificado

San Carlos Borromeo nació el 2 de diciembre de 1538 en Arona, Italia, en una noble familia. Desde joven mostró un gran interés por la vida religiosa y la educación. Estudió en la Universidad de Pavía y se graduó en derecho canónico y civil.

En 1560, su tío, el Papa Pío IV, lo nombró cardenal, a pesar de su juventud. Carlos fue designado para varias tareas en la Curia romana y, en 1564, se convirtió en arzobispo de Milán. A lo largo de su vida, Carlos se destacó por su dedicación a la reforma de la Iglesia y su compromiso con la espiritualidad.

Como arzobispo de Milán, Carlos Borromeo se enfrentó a muchos desafíos. Su misión principal fue implementar las reformas del Concilio de Trento, que buscaban abordar las críticas contra la Iglesia y mejorar la formación del clero. Trabajó incansablemente para educar a los sacerdotes y garantizar que fueran buenos pastores para su comunidad.

Carlos promovió la creación de seminarios para la formación de sacerdotes y se centró en la catequesis y la enseñanza del cristianismo. También visitó regularmente su diócesis, organizando sínodos y promoviendo la práctica de la fe entre sus feligreses.

Su compromiso con los pobres y enfermos fue notable; fundó hospitales y organizó servicios de asistencia. Durante la peste de 1576, se dedicó a cuidar a los enfermos, lo que le valió un gran respeto y admiración.

Canonización y legado

San Carlos Borromeo fue canonizado el 1 de noviembre de 1610 por el Papa Paulo V. Su canonización se produjo en reconocimiento a su dedicación incansable a la reforma de la Iglesia, su vida ejemplar y su compromiso con el bienestar espiritual y material de su comunidad. Su festividad se celebra el 4 de noviembre, el día de su muerte, y se ha mantenido como un día significativo en el calendario litúrgico.

El legado de San Carlos Borromeo es amplio y perdurable. Como uno de los principales arquitectos de la implementación de las decisiones del Concilio de Trento, Carlos promovió una serie de reformas que transformaron la educación del clero y la práctica pastoral. Sus esfuerzos ayudaron a revitalizar la Iglesia católica en un momento de crisis.

San Carlos fue pionero en la creación de seminarios para la formación de sacerdotes, estableciendo estándares altos para la educación teológica y moral. Su modelo ha influido en la formación del clero en muchas partes del mundo.

Su dedicación a los pobres, especialmente durante la peste que azotó Milán, marcó un estándar de caridad y servicio en la Iglesia. Fundó hospitales y promovió la asistencia social, inspirando a otros a seguir su ejemplo.

También es recordado por su énfasis en la espiritualidad y la vida interior. Escribió numerosas cartas y documentos que reflejan su profunda fe y su deseo de guiar a otros en su camino espiritual.

Patronazgo

San Carlos es considerado el patrono de los catequistas, los seminaristas y varias instituciones educativas. Su influencia se extiende a las comunidades que buscan fomentar la educación religiosa y el compromiso pastoral.