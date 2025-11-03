La UCO constata que Aldama también dio instrucciones para vender las mascarillas al equipo de Armengol

Nuevas piezas en la investigación sobre el "Caso Koldo". El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) desvela que el presunto conseguidor de los contratos en la trama que ha cercado al entorno del PSOE, Víctor de Aldama, era el encargado de dar las instrucciones en la gestión de los contratos para la compra de las mascarillas tanto con el Gobierno de Canarias como con el Ejecutivo de las Islas Baleares.

"Luego contacto con Baleares para que me confirme", reza uno de los mensajes recogidos por la UCO en una conversación entre Víctor de Aldama y el empresario señalado en varias ocasiones Íñigo Rotaetxe, quien era el apoderado de la empresa Soluciones de Gestión, implicada en la trama de las mascarillas. En la conversación desvelada por la Guardia Civil se menciona el nombre de Álvaro, quien no se explicita su identidad, ya que simplemente señala que no "había visto la factura para realizar el pago". El mensaje está fechado el pasado 4 de mayo de 2025.

En el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN y sin perder el hilo de la conversación, se apunta que solamente restan por "colocar" 1,4 millones de euros del pedido mencionado para Canarias." En eso estoy ahora, ahora viene el chiquitín a verme". Los agentes presuponen que Víctor de Aldama apoda como 'chiquitín' a la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Koldo García.

1,4 millones de euros "por colocar" en Canarias

De la misma manera que la mención al Govern de las Islas Baleares, el informe apunta a 1,4 millones de euros mencionados en varios mensajes del mes de mayo de 2020, cuando se produjeron el levantamiento de las primeras restricciones desde el Gobierno para poder salir a la calle. En una conversación entre el apoderado de la empresa Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaetxe y Aldama se señala que quedan por "colocar" 1,4 millones de euros pertenecientes al lote presentado.

A las pocas horas de la conversación, concretamente cuatro más tarde y sobre las 22:00 de la noche, la Directora General de Recursos Humanos, Ana María Pérez, relacionada con la administración de Soluciones de Gestión, envía un correo a ex viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, que dimitió hace varios meses para confirmar la formalización del pedido de las mascarillas FFP2 para las Islas Canarias.

Factura de soluciones de Gestión por un valor de 1 millón de euros LA RAZÓN

Posteriormente, en un correo fechado el 6 de mayo de 2020, la Directora General de Recursos Humanos, Ana María Pérez, señala que se han emitido dos facturas, una por 1.316.000 millones de euros correspondiente a 526.000 euros mascarillas y otra por 3.157.000 millones de euros por la entrega de 1.262.750 millones de euros. Aldama se encuentra informado en todo momento por Iñigo Rotaetxe.

Koldo García recibía 10.000 euros de manera recurrente

En este sentido y con las instrucciones expresadas por el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, en el informe presentado, la UCO recuerda las asignaciones "recurrentes" cercanas a los 10.000 euros enviadas de Víctor de Aldama a Koldo Garcia.

"De esta forma, Koldo García, facilitaría el acceso a los responsables de la Administración que tienen la capacidad de tomar decisiones en el sentido deseado por Aldama, reforzando la relación en la presunta organización criminal", apunta el informe recibido por el juez del Tribunal Supremo, Ismael Moreno, el pasado viernes. A través de esta serie de conversaciones se puede llegar a deducir que Aldama daba las instrucciones a Iñigo en la adjudicación de los contratos que conciernen a las Soluciones de Gestión relativos tanto a Canarias como a Baleares.