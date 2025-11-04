La polémica expulsión de Valeria Ros que divide al jurado y al público de "MasterChef Celebrity"

Valeria Ros ha sido expulsada a las puertas de la semifinal en uno de los programas más tensos y emocionantes de "Masterchef Celebrity 10". La humorista, una de las participantes más queridas por el público, cayó en los duelos finales frente a José Manuel Parada, dejando a todos con la boca abierta tras un giro que nadie esperaba. La decisión del jurado fue tajante, pero no menos polémica.

La jornada estuvo cargada de emociones desde el principio. Los aspirantes se reencontraron con sus versiones adolescentes a través de fotos del pasado que desataron confesiones personales y algún que otro llanto inesperado. Miguel Torres revivió su sueño de infancia con la camiseta del Real Madrid, Torito habló abiertamente de sus inseguridades y Valeria recordó la figura clave de su abuela en su crianza. Una sesión emocional que desnudó a los concursantes más allá de los fogones.

La tensión aumentó en la prueba de exteriores, ambientada en el legendario entorno de El Bulli y bajo la atenta mirada de Ferran Adrià. Allí estalló la bronca más dura de la edición: Parada y Torito se enfrentaron en una discusión personalísima que incluyó acusaciones, lágrimas y reproches que marcaron el ritmo del cocinado. El cómico se rompió al revelar su enfermedad crónica, mientras el periodista se negaba a dar marcha atrás en sus críticas.

Con ese ambiente enrarecido, los concursantes llegaron a los duelos de eliminación con los nervios al límite. Parada, vestido de estratega kamikaze, eligió a los rivales más fuertes en cada enfrentamiento y logró vencer a todos. Primero derrotó a Torito, luego a Miguel y, finalmente, a Valeria, en una última batalla que dejó helado al jurado. "El aspirante que no continúa en las cocinas es Valeria", sentenció Pepe Rodríguez.

La decisión cayó como un jarro de agua fría. Ni el público ni sus compañeros esperaban que Valeriase fuera tan cerca de la final. Su salida no solo deja un hueco emocional en las cocinas, sino que también cambia por completo el panorama de la recta final. La humorista se marcha con dignidad, tras haber mostrado autenticidad, humor y un gran crecimiento culinario.

Con su expulsión, ya se conocen los cinco semifinalistas: José Manuel Parada, Torito, Miguel Torres, Mariló Montero y Juanjo Bona. Pero si algo ha dejado claro este último programa es que en "Masterchef Celebrity" no hay nada escrito. Ni la cocina ni la audiencia olvidarán fácilmente la noche en la que Valeria Ros dijo adiós entre lágrimas, aplausos y una última cucharada de valentía.