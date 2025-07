Game Boy, SNES, PlayStation… ¿por qué elegir una si puedes tenerlas todas en esta consola retro?

Si creciste con Super Mario, Street Fighter o Metal Slug, seguro que te gustaría tenerlos todos reunidos en un solo dispositivo… ¡y por fin es posible! Esta consola portátil retro no solo incluye emuladores de Game Boy, SNES, PlayStation y muchas más, sino que además ahora tiene un descuento irresistible: de 129,76€ ha bajado a solo 52,39€ aplicando el cupón ESGD06 en pedidos superiores a 49€.

Ya sea para jugar a Sonic, revivir el mítico Final Fantasy VII o pasarte The Legend of Zelda: A Link to the Past, esta consola es la mejor forma de viajar al pasado sin salir de casa. Y con su diseño compacto y pantalla de gran calidad, no necesitarás nada más para llevar la diversión contigo a cualquier parte.

Todo un salón recreativo de bolsillo con más de un motivo para no dejarla pasar

Compacta, potente y con un diseño cuidado hasta el último detalle: esta consola retro portátil cuenta con una pantalla IPS de 4,96 pulgadas que ofrece una visualización perfecta de los gráficos pixelados que marcaron época. Además, incorpora joystick analógico, sistema de iluminación RGB personalizable y un sistema Linux que facilita el uso de distintos emuladores. Así, podrás tener acceso a miles de juegos clásicos sin complicaciones técnicas.

Títulos como Pokémon Esmeralda, Castlevania: Symphony of the Night, Chrono Trigger o el legendario Mario Kart son solo algunas de las joyas que puedes revivir en esta pequeña consola. Es ideal tanto para nostálgicos como para quienes quieren descubrir los clásicos que lo cambiaron todo en el mundo gamer.

Y sí, lo mejor de todo es el precio: ahora mismo puedes llevártela por solo 52,39€, un auténtico chollo frente a los 129,76€ originales. Solo necesitas aplicar el cupón ESGD06 en tu pedido si supera los 49€, y listo: entretenimiento retro asegurado por menos de lo que cuesta un juego nuevo.

