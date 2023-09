Gracias a este producto de Ikea te olvidarás del film transparente

Todo el mundo adora tener una cocina limpia y ordenada. Una de las cosas que más placer da es poder tener todos los productos organizados y colocados y es que el orden visual aumenta nuestras hormonas de la felicidad. Si a ello le sumamos que este producto que está a la venta en Ikea además hará que te olvides del engorroso papel film transparente y que cumple la misma función de este, seguro que te animas a probarlo.

Estamos de acuerdo que el papel film transparente es uno de los productos más usados en la cocina, quién no lo tiene a mano para envolver todo tipo de alimentos, cubrir todo tipo de tuppers, botes sin tapa, restos de comida que nos quedan en algún recipiente... pero también que es un verdadero “suplicio” cortarlo, que no se te pegue en las manos cuando vas a colocarlo, que lo hagas al revés o que incluso no quede fijado al envase en el que lo queremos colocar.

El gigante sueco conocido por sus incontables productos y aparatos para hacernos la vida más fácil tiene un juego de campanas de alimentosfabricadas en silicona que harán las delicias de aquellos que quieren desterrar el film transparente para siempre de sus vidas.

ÖVERMÄTT, tapa todo lo que desees sin esfuerzos

Siempre que nos dedicamos a organizar la cocina después de haber cocinado nos encontramos que tenemos distintos recipientes que han perdido la tapa o simplemente no tenían. Si ha sobrado algo en el vaso que estabas utilizando o en el bote que usas para crear tus salsas, no te preocupes, la solución la tiene Ikea con una campana de silicona que, además, se puede lavar en el lavavajillas y por supuesto usar las veces que quieras o necesites. Es reutilizable y se adaptar a distintos tamaños.

Tapas para alimentos de silicona Ikea

Además, estas campanas de alimentos te permiten conservar durante más tiempo la comida y la bebida. Este producto es ideal para cubrir desde botes y recipientes de vidrio hasta fruta y verdura. Como son aptas para el lavavajillas es fácil que se mantengan impecables.

El juego de 3 de Ikea viene en distintos colores y con distintas medidas. Incluye en el juego 1 tapa para alimentos transparente de 6 cm de diámetro, 1 tapa para alimentos rosa de 8 cm de diámetro y 1 tapa para alimentos de color turquesa de 10 cm de diámetro. Estas tapas se pueden utilizar con objetos con diámetros entre 2,5-7 cm, 6-11 cm y 7-13 cm.

Para mantener las campanas alimentarias limpias y en perfecto estado, se deben guardar bien secas. Lo más sencillo es dejar que se sequen al aire. Eso sí, estos objetos no son aptos para microondas ni horno.