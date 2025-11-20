La Krups Roma, la superautomática que convierte tu cocina en una cafetería (y viene con kit de limpieza)

Si eres de los que necesitan el primer café para arrancar o disfrutas preparando uno distinto según el momento del día, una cafetera superautomática cambia por completo la rutina. Moler el grano al instante, ajustar la intensidad y tener el café listo con solo pulsar un botón es un pequeño lujo que, cuando te acostumbras, ya no quieres soltar. La Krups Roma, uno de los modelos más valorados de la marca, destaca porque combina simplicidad, buen resultado en taza y un kit de limpieza incluido que facilita mucho su mantenimiento.

Por qué la Krups Roma se ha convertido en una de las superautomáticas más recomendadas

Krups Roma Amazon Amazon

La clave de esta máquina está en que ofrece ese punto profesional sin ser complicada. Lleva un molinillo cónico de metal, algo que muchos aficionados al café valoran por la consistencia que da al molido y por lo bien que conserva el aroma del grano. El resultado es un café más fresco y equilibrado que el que se obtiene con cápsulas o con molidos ya preparados.

También permite elegir la intensidad y ajustar la cantidad según tus gustos. Si por la mañana te apetece un café corto y concentrado y por la tarde uno más suave, puedes configurarlo en segundos. Las dos boquillas permiten preparar dos cafés a la vez, algo muy práctico si compartes desayuno o si sueles recibir visitas.

Otro punto muy útil es la boquilla de vapor, ideal para calentar leche, espumarla para un cappuccino o incluso para preparar infusiones rápidas. No todas las superautomáticas en este rango de precio incluyen un vaporizador tan funcional.

Y un detalle que muchos valoran: viene con un kit de limpieza, algo que ahorra gastos extra y ayuda a mantener la máquina en buen estado desde el primer día. Entre eso y su sistema interno de enjuague automático, el mantenimiento no requiere esfuerzo.

Para quién es ideal y cómo sacarle el máximo partido

La Krups Roma es perfecta si quieres una cafetera fácil de usar, sin menús complicados y con resultados muy constantes. Funciona muy bien para quienes buscan un café de bar sin aprender a manejar una espresso manual o sin depender de cápsulas.

Si te gusta el café recién molido, este modelo ofrece un sabor más redondo gracias al molinillo metálico y al control de intensidad. También es muy práctica para quienes comparten piso o familia: al tener opciones personalizables y dos boquillas, se adapta a varios gustos sin líos.

Para sacarle más partido, un truco es usar grano de calidad media-alta (no hace falta gastar mucho): la máquina lo exprime muy bien. Y con la boquilla de vapor puedes preparar desde un latte cremoso hasta un chocolate caliente, así que rinde más de lo que parece.

Además, su tamaño compacto encaja en cocinas pequeñas, oficinas domésticas o estudios. Es de esas máquinas que, una vez instaladas en la encimera, se convierten en parte de la rutina diaria sin ocupar demasiado espacio.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.