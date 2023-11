El mejor momento para comprar una Dyson: 13 súper ofertas en un Black Friday adelantado

Dyson está considerada la marca más prestigiosa del mercado en aspiradoras y en productos para el cuidado del cabello gracias a una combinación perfecta de innovación, diseño y calidad, Sobre todo, calidad. En plena tiranía de la obsolescencia programada, los electrodomésticos de la marca británica se han ganado la reputación de ser duraderos y fiables. Duran, duran y duran por mucho trabajo que se les dé.

Desde que fue fundada en 1991 por un emprendedor británico que, como no podía ser de otra forma, le puso el nombre a la empresa, James Dyson, la compañía ha ido innovando con tecnologías que luego intenta replicar la competencia, especialmente su tecnología ciclónica que aplica tanto a los productos de limpieza de la casa como a los de cuidado personal.

Pero, obviamente, los que tienen una Dyson en casa o han intentado comprar una en alguna ocasión saben que esta calidad se paga. Y por eso es tan recomendable la promoción que acaba de lanzar la marca en su web. En la sección De Compras de La Razón llevamos un tiempo recomendando esta marca y, desde luego, hace muchísimo tiempo que no recordamos una campaña de descuentos de esta envergadura.

Los mejores descuentos en aspiradoras Dyson

La promoción incluye descuentos ¡de hasta 200 euros! en más de una docena de artículos, entre ellos todas, absolutamente todas, las aspiradoras más vendidas de la marca. Es decir, no estamos ante una de esas promociones para liberar stock o renovar inventario, sino un esfuerzo poco habitual de acercar los artículos al gran público.

Rebajas en aspiradoras Dyson, ofertas y descuentos hasta 100 euros De Compras La Razón

La estrella indiscutible de Dyson, la aspiradoras sin cable, es también la gran protagonista de esta promoción, con una decena modelos en oferta entre los que están todos sus top ventas, desde la más básica V8 hasta la imbatible máquina V15.

Este último modelo, un auténtico monstruo de la limpieza, tiene por ejemplo 120 euros de ahorro en la versión Total Clean. Destaca por su cepillo iluminado que revela las partículas de polvo invisibles a la vista, un sistema que proporciona hasta 60 minutos de funcionamiento sin pérdida de poder, el ajuste automático de potencia y una pantalla LCD muestra lo que se aspira en tiempo real.

Otros modelos de la V15 llegan a ahorros de hasta 150 euros, así como aspiradoras top ventas como la V12, la V11 o la V8. Y si tienes curiosidad por saber cuál es la mayor oferta, la hemos encontrado en la aspiradora sin cable Dyson Cyclone V10 Absolute, en colores níquel y cobre, en la que la marca regala 200 euros.

Este aparato está diseñado para limpiar en profundidad cualquier superficie con una fuerza de succión constante de hasta 60 minutos y dispone de un nuevo cepillo Motorbar para todo tipo de suelos. Tiene 150 AW de potencia de succión y un depósito de 0,76L.

Ofertas de Dyson pra cuidar el cabello

Además de las ofertas aspiradoras, esta promoción especial de Dyson incluye descuentos en otros de sus productos más populares, tanto par el cuidado del cabello, con descuentos que superan los 100 euros, como en purificadores de aire (un sector en el que la marca no tiene competencia) o incluso en lámparas. Los puedes consultar todos en su web.

Secador de Pelo Dyson Supersonic dyson

La excusa es el Black Friday y, desde luego, con estas ofertas ya no hará falta esperar a finales de noviembre para comprar barato.

¿Por qué merece comprar directamente en la web?

La multinacional británica Dyson se ha ganado su prestigio en todo el mundo gracias a que no no solo no ha bajado un ápice su calidad en sus 30 años de vida, sino a que está siempre a la última en cuanto a la tecnología que incorpora a sus productos.

La web de Dyson ofrece, entre otras cosas, la garantía del precio más barato al eliminar intermediarios gracias a su política de revisión diaria de precios. Además, envío gratuito en 24/72 horas para pedidos antes de las cinco de la tarde y financiación gratis en tres meses.

El comentario más habitual entre los que prueban sus aspiradoras (también en su otra gran especialidad, los productos para el pelo) es siempre el mismo: son tan cómodas y potentes que no tienen comparación con cualquier otro artículo de la competencia.