Por menos de 70 euros, esta tablet con 12GB RAM viene con todo: teclado, ratón y auriculares incluidos

Cada año aparecen tablets baratas que prometen ser “la ganga del mes”, pero pocas logran ofrecer tanto por tan poco como la Teclast P30T, que en estos momentos se puede conseguir por 68€ en AliExpress con el código ESCD07. Y no, no se trata solo de la tablet: el paquete incluye teclado Bluetooth, ratón inalámbrico, auriculares, lápiz táctil, soporte, funda, protector de pantalla y más. En total, más de diez accesorios que la convierten en una auténtica “oficina portátil” por menos de lo que cuesta una funda original de muchas marcas.

Una tablet completa que se adapta a todo

Teclast P30T AliExpress AliExpress

La Teclast P30T no pretende competir con un iPad o una Galaxy Tab de gama alta, pero juega muy bien sus cartas. Su combinación de 12GB de RAM (4GB físicos + 8GB ampliables) y procesador Unisoc T606 octa-core a 2GHz le da la potencia suficiente para usar Office, navegar, ver Netflix o estudiar online sin tirones. Perfecta para estudiantes, teletrabajo o incluso como segunda pantalla ligera para el sofá.

Además, viene con Android 15 certificado por Google, lo que significa que puedes descargar todas tus apps favoritas desde Play Store, usar cuentas múltiples y disfrutar de un sistema actualizado y fluido.

La pantalla IPS de 10,1 pulgadas (1280x800) ofrece buena calidad de color, ideal para vídeos, clases online o leer cómodamente. Y su batería de 6000mAh aguanta un día completo de uso normal sin tener que buscar el cargador.

Un set pensado para empezar sin gastar más

Uno de los mayores atractivos de esta tablet es su kit completo de accesorios, algo que rara vez se ve en este rango de precio. Incluye:

Teclado Bluetooth con soporte magnético

Ratón inalámbrico

Auriculares con cable (jack 3,5mm)

Funda protectora

Lápiz táctil

Soporte giratorio de 360°

Cargador, cable USB-C y adaptador OTG

En la práctica, significa que no necesitas comprar nada más para empezar a trabajar, estudiar o ver contenido. Es ideal como regalo para adolescentes, para llevar en viajes o como dispositivo de apoyo si ya tienes un portátil más grande.

Por menos de 70 euros, la Teclast P30T demuestra que una tablet económica no tiene por qué ser limitada. Viene lista para usar, tiene buena autonomía y un sistema actualizado. Y lo mejor: la cantidad de accesorios incluidos hace que la relación calidad-precio sea casi imposible de superar.

