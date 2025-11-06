El portátil de 14" y 12GB RAM perfecto para usar Office sin gastar más de 150 euros

Cada vez más gente necesita un portátil que cumpla lo esencial: abrir Word sin esperas, hacer videollamadas sin que el ventilador suene como un avión y navegar por internet con fluidez. No hace falta gastarse una fortuna para conseguirlo, pero tampoco conviene caer en los modelos que prometen más de lo que dan. En ese punto intermedio aparece este portátil de 14 pulgadas con 12GB de RAM y Windows 11 Pro, una opción que sorprende por su agilidad y lo cómodo que resulta para tareas cotidianas. Y lo mejor: puede encontrarse en AliExpress por 139,46€ usando el código ESCD12, un precio que lo convierte en una de las compras más sensatas del momento.

Un portátil hecho para lo esencial (y que no se queda corto)

Portátil AliExpress AliExpress AliExpress

Su pantalla IPS Full HD es uno de los detalles que más llaman la atención en un equipo tan económico. Ofrece buena nitidez incluso con luz natural y cuenta con un modo nocturno que reduce la fatiga visual, algo que agradecerás si pasas horas frente al teclado.

El verdadero salto respecto a otros modelos de gama baja está en la memoria RAM de 12GB y el SSD de 256GB. Gracias a ello, se mueve con soltura entre programas de ofimática, videollamadas y navegación con muchas pestañas abiertas. En pruebas de uso cotidiano, se comporta igual de fluido que portátiles que doblan su precio.

Otro acierto es su diseño: ligero, silencioso y con puertos suficientes para no vivir a base de adaptadores (dos USB 3.0, HDMI, lector de tarjetas y toma de audio). El teclado tiene buen recorrido y el trackpad es grande y preciso, lo que lo hace ideal para estudiantes, teletrabajadores o quienes buscan un segundo equipo fiable para el día a día.

No es un portátil para edición de vídeo o tareas pesadas, pero sí uno de los pocos en su rango que realmente cumple con lo básico sin desesperar al usuario. Si lo tuyo es escribir, trabajar con documentos, navegar y ver contenido en streaming, difícilmente encontrarás más por menos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.