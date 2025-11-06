Si eres de los que montan el árbol de Navidad antes del puente, este precio te va a encantar

En AliExpress ya han comenzado las ofertas navideñas y uno de los productos más buscados vuelve a ser este árbol de Navidad artificial tipo abeto de hoja espumillón, disponible desde 13,99€, con el modelo de 180 cm por 20,76€ usando el código ESCD04. Está disponible en varios colores (verde clásico, blanco o verde-nevado) y todos incluyen soporte metálico plegable.

Aunque aún falte para el puente de diciembre, muchos ya están preparando la decoración del hogar, y este árbol se ha convertido en uno de los favoritos por su apariencia realista, facilidad de montaje y precio imbatible.

Un árbol pensado para disfrutar y guardar sin complicaciones

Árbol de Navidad AliExpress AliExpress

Lo que más sorprende al verlo montado es su densidad y volumen. Las ramas con acabado espumillón crean una textura esponjosa que se asemeja bastante a la de un abeto natural. Solo hay que dedicar unos minutos a abrirlas y “esponjarlas” para que el árbol cobre forma y luzca lleno. Las puntas son flexibles, así que se pueden orientar a gusto para dejar hueco a luces, bolas o cintas.

El soporte metálico plegable le da estabilidad y es mucho más resistente que los modelos con base plástica. Además, se pliega fácilmente para guardarlo al acabar las fiestas (ideal si tienes poco espacio en casa).

A nivel visual, el verde clásico sigue siendo el más popular, aunque los modelos en blanco y verde-nevado cada vez ganan más terreno en decoraciones modernas o nórdicas. Y lo mejor: por muy poco dinero, consigue ese efecto “de árbol caro” que llena el salón sin parecer artificial.

Con el precio de muchos árboles disparándose en diciembre, este modelo es una oportunidad perfecta para adelantarse y ahorrar. Un básico para quienes disfrutan montando el árbol con tiempo, en familia y sin complicaciones.

