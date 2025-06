AliExpress tira por los suelos el precio de esta tablet Samsung Galaxy

Hace un rato te contaba que ya había comenzado la Promo de Verano de AliExpress y que en ella se esconden muchas ofertas que merecen la pena. Por eso, este es un muy buen momento para renovar móvil, comprar esa consola que llevas tiempo ojeando, estrenar Apple Watch... y, por qué no, también para comprar una tablet que tenga una excelente relación calidad-precio y la garantía de calidad de uno de nuestros fabricantes favoritos.

Me refiero a la Samsung Galaxy Tab A9+, un modelo que ahora podemos comprar en AliExpress por 119,99 euros. Eso sí, para conseguirla a este precio tendrás que utilizar el cupón ANDRO4ALLES20 en el momento de hacer tu pedido, que te aplicará 20 euros de descuento extra en la cesta. Al final, te ahorrarás 60 euros respecto a su precio oficial de 179 euros, que es el que indica en la web de Samsung. Ten en cuenta que esta tablet se envía desde España, así que la tendrás en casa en un par de días, y también que tiene envío y devolución gratis para que puedas hacer tu compra con la máxima tranquilidad posible.

Aunque ahora me sumergiré en las características de esta tablet para contarte todo lo que necesitas saber sobre ella, antes me gustaría decirte que hay más cupones disponibles que podrás añadir a tus compras de esta promoción de AliExpress. Eso sí, ten en cuenta que no son válidos para móviles ni para productos digitales, pero sí para miles de artículos que podrás conseguir todavía más baratos de lo que ya están. Estos son los que cupones, y tendrás que elegir el que más te convenga en función del importe final de tu compra:

ANDRO4ALLES02 para conseguir 2 euros de descuento en compras superiores a 15 euros

para conseguir 2 euros de descuento en compras superiores a 15 euros ANDRO4ALLES04 para conseguir 4 euros de descuento en compras superiores a 29 euros

para conseguir 4 euros de descuento en compras superiores a 29 euros ANDRO4ALLES10 para conseguir 10 euros de descuento en compras superiores a 69 euros

para conseguir 10 euros de descuento en compras superiores a 69 euros ANDRO4ALLES20 para conseguir 20 euros de descuento en compras superiores a 139 euros

para conseguir 20 euros de descuento en compras superiores a 139 euros ANDRO4ALLES40 para conseguir 40 euros de descuento en compras superiores a 279 euros

para conseguir 40 euros de descuento en compras superiores a 279 euros ANDRO4ALLES50 para conseguir 50 euros de descuento en compras superiores a 349 euros

para conseguir 50 euros de descuento en compras superiores a 349 euros ANDRO4ALLES60 para conseguir 60 euros de descuento en compras superiores a 439 euros

para conseguir 60 euros de descuento en compras superiores a 439 euros ANDRO4ALLES80 para conseguir 80 euros de descuento en compras superiores a 569 euros

Samsung Galaxy Tab A9+: ideal para el día a día y a un precio irresistible

No todos necesitamos una tablet de mil euros que busque parecer un portátil. A veces, solo buscamos un modelo que funcione bien, que sea cómodo de utilizar y que no dé problemas, y con la Galaxy Tab A9+ parece que Samsung ha dado en el clavo. Tiene lo esencial para tareas cotidianas, una pantalla ideal para ver contenido y un diseño que marca la diferencia respecto a otras opciones del mercado en este mismo rango de precios.

Este modelo tiene un panel LCD de 8,7 pulgadas que ofrece una resolución WXGA+. Precisamente, su formato compacto hará que sea mucho más cómoda de utilizar, incluso durante largas jornadas, pero a la vez le permite tener un tamaño cómodo para leer, ver vídeos o estudiar sin necesidad de formar la vista. También será fácil de transportar y, al tener control de luz azul, podrás utilizarla durante horas sin que tu vista lo note.

La Samsung Galaxy Tab A9+ viene equipada con un procesador MediaTek Helio G99 y acompañada por 4 GB de RAM, aunque también tienes disponible la versión de 8 GB. Esta combinación hace que la entienda como una tablet para el uso cotidiano, como navegar por la web, atender a tus redes sociales, asistir a clases online, estudiar, leer... Por otra parte, sus 64 GB de almacenamiento interno deberían ser suficientes ahora que solemos almacenar nuestros documentos en la nube. Y, en caso de que no te lo parezca, decirte que este almacenamiento es ampliable hasta 1 TB a través de tarjeta microSD.

Por el precio que tiene, sorprende su audio estéreo y su compatibilidad con Dolby Atmos. Y es que los dos altavoces de esta tablet se encargan de ofrecer un sonido envolvente y limpio, perfecto para ver series o escuchar música. Por supuesto, siempre tienes la posibilidad de conectarle unos auriculares como los Sony WH-1000XM4 si buscas un sonido más personal y con cancelación de ruido, para centrarte únicamente en lo que estés viendo.

Decirte también que su batería de 5100 mAh es, aproximadamente, la que podría ofrecer tu móvil, así que te permitirá superar el día sin problema. En resumen, hablamos de una tablet que rinde y convence, especialmente si tenemos en cuenta el precio que tiene ahora, ya que nunca antes la había visto tan barata.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.