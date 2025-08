El altavoz perfecto para tus fiestas ahora a un precio irresistible: LG XBOOM Go XG7QBK

Si eres el alma de la fiesta y la música te acompaña a todas partes, entonces tienes que echar un vistazo al LG XBOOM Go XG7QBK, un altavoz Bluetooth que más allá de su potencia, tiene otras características que lo convierten en una apuesta segura. Pues bien, dicho altavoz vuelve a estar en oferta y cuesta menos de 100 euros, así que es un buen momento para comprarlo.

El LG XBOOM Go XG7QBK tiene un precio recomendado de 119 euros, pero está disponible por 99 euros en Amazon y MediaMarkt. Aunque no estamos hablando de un gran descuento, se acerca al mínimo histórico. Y si merece la pena comprarlo o no, solo hay que leer las reseñas de los usuarios ver que están encantados, de ahí que tenga una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

LG XBOOM Go XG7QBK, un altavoz potente que ahora tiene un precio aún más atractivo

Este altavoz inalámbrico no solo destaca por su diseño, sino también por su potente woofer que garantiza unos graves muy profundos, mientras que un tweeter se encarga de ofrecer una gran nitidez y claridad. En cuanto a la potencia, estamos hablando de 40 vatios, así que es perfecto para usarlo en el interior de tu casa o al aire libre. Y para crear un mejor ambiente, tiene iluminación LED que va al ritmo de la música. Además, si lo conectas a través de la app XBOOM Go puedes personalizar los colores.

Otro punto fuerte del LG XBOOM Go XG7QBK es la conectividad. Lo puedes conectar vía Bluetooth, usando la entrada auxiliar o bien por USB, así que es compatible con prácticamente cualquier dispositivo. Cabe mencionar que tiene una función de emparejamiento que permite conectar hasta 10 altavoces. Tampoco podía faltar la compatibilidad con el Asistente de Google y Siri. Por último, cabe destacar que su batería ofrece una autonomía de hasta 24 horas.

Si tenemos en cuenta todo lo que acabamos de mencionar, el LG XBOOM Go XG7QBK es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 100 euros si buscas un altavoz que sea resistente, con buena calidad de audio y gran autonomía a un precio competitivo.

