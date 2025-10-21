Amazon tira el precio del Google Pixel más premium con pantalla OLED, una cámara sobresaliente y 512 GB

Una vez más, hacerse con el mejor gama alta de Google resulta mucho más económico que optar por las mejores opciones de Apple o Samsung, y además sin tener que esperar a campañas como el Black Friday. Y es que, gracias a un ofertón, podemos encontrar el nuevo Google Pixel 10 Pro XL con más de 200 euros de descuento.

Este smartphone de Google salió a la venta hace apenas un par de meses por un precio oficial de 1.429 euros en su versión con 512 GB. Pero si aprovechamos la oferta flash que tiene ahora, podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 1.199 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 230 euros con su compra. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque no tardará en volver a subir algo más de precio.

Compra el nuevo Google Pixel 10 Pro XL a precio mínimo histórico

El Google Pixel 10 Pro XL es el nuevo buque insignia de la compañía y ha llegado dispuesto a consolidarse como uno de los smartphones más completos del mercado. Hemos tenido la oportunidad de probarlo y al tenerlo en las manos sigue sintiéndose muy premium, ya que cuenta con un marco de aluminio de calidad aeroespacial, una trasera de vidrio y la característica Camera Bar, un sello distintivo de la firma que le da una personalidad única. Eso sí, con las mejoras que trae en su interior, ahora su peso ha aumentado ligeramente con respecto a la anterior generación.

Siguiendo esta misma línea, nos encontramos con una de las mejores pantallas del mercado, puesto que Google ha apostado por montar un panel OLED de 6,8 pulgadas que roza la perfección gracias a su resolución de 1.344 x 2.992 píxeles, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y brillo máximo de 3.300 nits, más que suficiente para disfrutar de una experiencia de calidad a la hora de ver contenido o jugar, además de que viene protegido con Corning Gorilla Glass Victus 2.

Y como ya viene siendo costumbre, el software es otra de las razones de peso por las que merece mucho la pena este terminal. Funciona bajo un sistema operativo Android 16 en su versión más pura, el cual nos asegura una interfaz muy limpia con efectos más fluidos, más personalización y nuevas funciones de IA que juegan un papel fundamental. De hecho, con su compra tendremos acceso a un año de Gemini Pro y nos promete hasta 7 años de actualizaciones.

Por otro lado, el apartado fotográfico sigue siendo otro de sus puntos fuertes. Incorpora una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x, siendo este último el que más nos ha gustado al añadir una función ProRes Zoom que utiliza la inteligencia artificial para mejorar los detalles hasta haciendo un aumento de 100x. Igualmente, la cámara principal sigue siendo una maravilla, mientras que la cámara frontal de 42 MP también da un salto de calidad para convertirse en una de las mejores.

Si hablamos sobre su rendimiento, en su interior encontramos el procesador Google Tensor G5 fabricado por la propia compañía, el mismo que da vida al resto de modelos, pero aquí acompañado de una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB con el que nunca más tendrás que preocuparte del espacio disponible (o al menos durante los primeros años). Es cierto que al tratarse de un gama alta premium quizás esperamos un poco más, aunque en líneas generales es suficiente para usar todo tipo de aplicaciones y llevar a cabo cualquier tarea.

Por último, en lo que respecta a la autonomía, el Pixel 10 Pro XL lleva equipada una batería de 5.200 mAh que ahora tiene mayor capacidad que en la generación anterior y es suficiente para aguantar hasta el final del día. Y a pesar de no ser nuestro apartado favorito, si que nos ha gustado mucho que admita una carga inalámbrica Qi2 de 15 W, bautizada por la propia marca como Pixelsnap.

