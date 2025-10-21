Nuestro móvil favorito por menos de 300 euros: cámara de 50 MP, batería brutal y un diseño que cambia de color

¿Estabas pensando en cambiar de teléfono y, al mismo tiempo, buscas unos auriculares inalámbricos que suenen bien? Pues no necesitas esperar al Black Friday, ya que este pack que incluye el completísimo realme 14 Pro 5G y los realme Buds Air 7 está rebajado a precio mínimo histórico.

Este teléfono y auriculares de realme tienen un precio recomendado conjunto de 499 euros, y aunque hoy en día pueden encontrarse algo más baratos por separado, no ahorrarás más como con este pack. Y es que ahora, gracias a una oferta flash, podemos conseguir ambos dispositivos por apenas unos 289,99 euros en Amazon.

Compra el realme 14 Pro 5G con auriculares mucho más barato

A estas alturas del año podemos decir con seguridad que el realme 14 Pro 5G es uno de los mejores móviles de gama media que hemos probado este año. Una de las cosas que más nos gusta es su llamativo diseño en colaboración con Valeur Designers, sobre todo al seleccionarlo en color blanco, ya que está construido en aluminio, tiene unos bordes curvos que mejoran su agarre, una trasera con efecto de polvo natural que cambia de color según la temperatura y una certificación IP69. A lo que debemos sumarle un grosor de 7,55 mm y un ligero peso de 179 gramos para ganarse el sobresaliente.

Si seguimos un orden de las cosas que más nos han gustado, aunque en general estamos hablando de un terminal supercompleto, el apartado de autonomía es otro de los puntos por los que merece (y mucho) la pena. En su interior lleva instalada una batería de 5.260 mAh que es una maravilla, pues llega a aguantar hasta dos días de uso con una sola carga y soporta una carga rápida de 45 W para recuperar la mitad de la batería en tan solo media hora.

Por otro lado, tenemos una pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas que no tiene nada que envidiar a los modelos de gama alta. Esta nos brinda una resolución Full HD+ (2.392 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits para que se vea siempre igual de bien, sin importar el entorno. Y por si no fuese suficiente, también cubre el 100% del espectro DCI-P3 para disfrutar de un color muy vivo y ajusta automáticamente la iluminación.

Pasando a hablar sobre su hardware, un apartado que siempre genera mucho interés, el principal protagonista es un procesador MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G que si por algo se caracteriza es por su potencia y eficiencia. Es más que suficiente para usar todo tipo de aplicaciones en el día a día, además de que se complementa con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Todo funcionando bajo una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15 con actualizaciones aseguradas, con la única pega de que echamos en falta funciones de IA más interesantes.

Llegados a este punto, nos queda repasar otro de sus apartados más destacados, como lo es el de fotografía. Y es que en la trasera tenemos un gran módulo circular muy diferente a lo que vemos habitualmente. No solo se conforma con montar un sensor principal Sony IMX882 de 50 MP y un sensor monocromo de 2 MP, sino que viene con un llamativo flash triple que nos asegura buenos resultados hasta de noche. Y en la parte delantera nos encontramos con una cámara frontal de 16 MP que siempre estará preparada para sacar buenos selfies.

Pero lo mejor es que, como comentábamos al principio, con este pack también recibiremos los realme Buds Air 7, unos auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, audio de alta resolución (Hi-Res) y una autonomía de hasta 40 horas contando con el estuche para escuchar nuestras canciones favoritas durante muchos días de la manera más cómoda posible.

