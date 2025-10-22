Tren de frentes atlánticos: la AEMET activa alertas en 13 provincias por lluvia, viento o mala mar

El tiempo ofrece este miércoles dos caras bien distintas en la península ibérica. Mientras que 13 provincias del noroeste peninsular están bajo aviso por lluvias, fuertes rachas de viento o mala mar, el área mediterránea mantiene cielos despejados y temperaturas superiores a 30 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha activado el el aviso naranja (riesgo importante) por oleaje de entre cuatro y seis metros en los litorales de A Coruña y Lugo. El resto de los avisos son de nivel amarillo (riesgo), sobre todo por rachas de 70 a 90 km/h, según las zonas, en lugares de A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, La Rioja, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Soria, Valladolid y Zamora.

Asimismo, A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra están bajo aviso por lluvias fuertes, mientras que en el litoral occidental de Asturias se esperan olas de hasta cuatro metros.

Nuevo frente al final del día

El aporte de humedad por el paso de frentes atlánticos continuará este miércoles dejando cielos nubosos en la mayor parte de la península. Solo en regiones mediterráneas y del nordeste, así como en Baleares, predominarán intervalos de nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día.

Lloverá en Asturias, la Cordillera Cantábrica occidental y, especialmente, en Galicia, donde las precipitaciones podrían ser persistentes y localmente fuertes. También se espera que llueva, de forma débil y ocasional, en el resto del área cantábrica, los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica y el Pirineo, así como en puntos de ambas mesetas. Hacia el final del día, la entrada de un nuevo frente generalizará las lluvias en el tercio noroeste, con posibilidad de tormentas en Galicia.

Temperaturas casi veraniegas

En cuanto a las temperaturas, subirán en zonas del Cantábrico oriental, el bajo Ebro y el norte de Andalucía, donde continuará el ambiente veraniego. Las capitales más cálidas del día serán Murcia (31 ºC) y Alicante (30 ºC), mientras que el mercurio bajará notablemente en Lugo (18 ºC), Pontevedra y Segovia (20 ºC).

El viento será protagonista en muchas zonas del país, con rachas muy fuertes en Galicia, Asturias, la Cordillera Cantábrica y el norte del Sistema Ibérico, donde soplará del suroeste y oeste, arreciando a lo largo del día.