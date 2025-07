Amazon tira el precio de la nueva tablet básica de Apple que ahora más potente que nunca (y la más vendida)

Cada vez que me preguntan qué tablet recomiendo, no me lo pienso mucho. Suelo ir a lo seguro y decir el nuevo iPad de 11ª generación. ¿Por qué? Porque es un modelo superversátil, perfecto tanto para ver series como para trabajar con apps que exigen algo más de potencia. Ósea que, si estás pensando en hacerte con una tablet, esta es una opción muy completa y ahora puedes encontrarla a su precio más bajo hasta la fecha.

La nueva tablet básica de Apple salió a la venta hace apenas unos meses por un precio recomendado de 399 euros, lo que ya de por sí nos sorprendió al ser tan accesible desde el primer momento. Y como nos veníamos venir, ahora en el Prime Day de Amazon tenemos la oportunidad de llevárnosla más barata, pues tiene un descuento de 50 euros que la deja por unos 349 euros. Mientras que en MediaMarkt o PcComponentes se está vendiendo por unos 375 euros.

Compra el iPad de 11ª generación al precio más bajo

Cuando hablamos de productos de Apple, una de las peticiones más populares para este 2025 era la renovación de su tablet más básica, y así ha sido. Hace apenas unos meses llego el iPad de 11ª generación al mercado, heredando lo mejor del modelo de anterior generación e incluyendo ciertas mejoras, como una mayor potencia. A nivel de diseño sigue siendo igual de elegante, pues cuenta con un cuerpo de aluminio 100 % reciclado, bordes rectos y un peso de 477 gramos que facilita su transporte.

En el apartado visual no hay sorpresas, ya que monta una pantalla Liquid Retina LCD de 10,9 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, 60 Hz de tasa de refresco, hasta 500 nits de brillo y tecnología True Tone para adaptar los colores según la luz ambiente. Quizás algo más de fluidez no hubiese estado de más, sobre todo teniendo en cuenta que los modelos de la competencia suelen rondar pos los 120 Hz, pero sigue siendo una maravilla para ver contido.

La verdadera novedad está por dentro, donde lleva instalado un nuevo chip A16 Bionic que ofrece un salto notable en rendimiento. Si ya de por sí antes era bueno, ahora lo es aún mejor. Este chip está formado por una CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos y un potente Neural Engine de 16 núcleos. Y no funciona solo, en su versión más básica también sube el nivel al acompañarse de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. ¿Un inconveniente? Que no es compatible con Apple Intelligence.

Otro de sus puntos fuertes es que tiene autonomía para un día entero de uso moderado, ya que dispone de una batería de 28,93 WHr que nos promete hasta 10 horas de navegación por internet. Sin olvidarnos de que tiene una cámara frontal de 12 MP colocada en uno de los laterales para hacer videollamadas de manera más cómoda, una cámara trasera de 12 MP que nos permite grabar en 4K, un botón Touch ID, unos altavoces estéreo con soporte para Dolby Atmos, Apple Pay y una conectividad avanzada.

