La barra de sonido más ambiciosa de Bose hunde su precio por Prime Day

Llevamos días diciéndote que durante el Prime Day 2025, un evento que estamos siguiendo en directo, ibas a poder comprar prácticamente cualquier cosa rebajada y, si has estado atento esta semana, te habrás dado cuenta de que no nos equivocamos. Entre los dispositivos que puedes comprar, están aquellos dispuestos a mejorar tu experiencia de sonido. Así que si tienes una buena smart tv pero su sistema de sonido deja que desear, te interesará la oferta que te traigo hoy.

Es la de esta barra de sonido Bose SoundBar Ultra que directamente no compite con otras barras, porque juega en otra liga. Cuando la enciendes, tu salón desaparece y te encuentras directamente en una sala de cine en la que los diálogos se colocan donde deben, los efectos giran a tu alrededor y los detalles llegan con gran nitidez.

Este es un modelo de gama premium, de ahí que tenga un precio oficial de 999 euros, tal y como puedes comprobar en la web de Bose. Pero si eres cliente Amazon Prime la podrás comprar por 545 euros en color blanco o por 642 euros en color negro. En el mejor de los casos, te puedes llegar a ahorrar 454 euros, que se dice pronto pero se tarda mucho en juntarlos. Y, por supuesto, con envío y devolución gratis y con todas las facilidades que ofrece una tienda como Amazon a la hora de comprar online.

Simplemente, la Bose SoundBar Ultra no tiene rival

No hace falta ser fan de este fabricante para darse cuenta de que, en esta barra, todo está medido. De ahí que tenga un diseño minimalista, con una rejilla frontal y líneas limpias que encajarán igual de bien en una sala clásica como en una moderna. En sus 104 cm de ancho incorpora múltiples altavoces internos que han sido colocados y orientados de forma estratégica con el objetivo de proyectar el sonido en todas las direcciones. No es ciencia ficción, es ingeniería acústica muy bien ejecutada.

Esta barra de sonido Bose ha sido pensada para cambiar tu experiencia sonora. Sus altavoces verticales serán los encargados de proyectar el sonido hacia el techo y las paredes, para que rebote y llegue a ti con sensación de altura, con una espacialidad real. Gracias a esto, siempre te sentirás en medio de la acción, los helicópteros te sobrevolarán y los disparos pasarán por tu lado. Es algo que consigue gracias a su compatibilidad con Dolby Atmos. Incluso, su tecnología Bose TrueSpace, es capaz de reconfigurar de manera automática fuentes que no sean Atmos para convertirlas en sonido envolvente.

Si has probado algunos auriculares Bose, o unos altavoces, sabrás que esta marca se distingue por su obsesión por el detalle. Y, a la hora de ver la tele, uno de los detalles más importantes son los diálogos. Es verdad que muchas teles ofrecen un sonido potente pero muchas frases no se entiende, lo que conlleva que nos perdamos parte de la acción. Aquí es al revés. Las voces suenan naturales, frontales, y parecen salir directamente del personaje. Incluso tiene un canal central dedicado a adaptar la ecualización en función del contenido.

Es verdad que cuando pensamos en una barra de sonido, automáticamente pensamos en enchufarla a la tele, y estoy segura de que lo harás. Pero también puedes utilizar esta barra como un altavoz inteligente que se integra con Spotify Connect o AirPlay para que puedas poner música directamente desde tu móvil. Incluso podrás personalizar el sonido a través de su app, ajustando los graves, los agudos y los tonos medios.

Es evidente que no es una barra para cualquiera. Estamos hablando de un modelo que ofrece un sonido real en lugar de menús llenos de ajustes y sin llenar tu salón de altavoces. No es barata, pero tiene un gran descuento. Así que si no te importa hacer esta inversión para conseguir una experiencia sonora inmersiva que te acompañará durante mucho tiempo, este es un gran momento para comprar esta barra de sonido rebajada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.