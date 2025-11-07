Si buscas un gama media equilibrado, este Motorola sigue siendo de los mejores y está casi a mitad de precio

La fiabilidad acaba siendo mucho más importante que la potencia a la hora de escoger un smartphone, y por eso la gama media es la que más merece la pena para la gran mayoría de usuarios. Y en ese sentido, pocas opciones tan completas nos dejó el 2024 como este Motorola moto g85 5G, el cual tiene un descuentazo en estos momentos que lo deja a precio mínimo.

Este teléfono de Motorola salió a la venta el año pasado por un precio recomendado de 349 euros del que ahora podemos olvidarnos, sin importar cuál de los tres colores disponibles elijas, pues tiene un descuento total de 150 euros que nos permite conseguirlo a precio mínimo histórico de 199 euros en Amazon. Y ya te voy adelantando que no lo encontrarás más barato en ningún otro comercio.

Compra el Motorola moto g85 5G a precio mínimo histórico

Este Motorola moto g85 nos sigue pareciendo uno de los mejores teléfonos de gama media que la marca ha lanzado hasta la fecha y la clave está en su equilibrio. Son muchos los puntos por los que destaca, empezando por su diseño, que sigue manteniendo la personalidad característica de la marca y nos lo encontramos con una trasera que puede tener dos acabados, cuero vegano o mate, según el color en el que lo escojamos. Además, es muy manejable al tener un grosor de 7,59 mm y un ligero peso de 173 gramos.

Igualmente, si repasamos sus apartados de más a menos destacable, en primer lugar tenemos que hablar sobre su autonomía. Es cierto que incorpora una batería de 5.000 mAh que suele ser el 'estándar' ya establecido en casi todos los terminales actuales, pero la gran eficiencia del procesador hace que sea sobresaliente, pues llega a aguantar cerca de dos días de uso moderado. Una vez lo tengas en las manos verás que el porcentaje baja de manera muy lenta y, para rematar, admite una carga rápida de 30 W (el adaptador tendrás que comprarlo por separado).

La pantalla es otro de los motivos por los que merece la pena, ya que monta un panel pOLED de 6,67 pulgadas con una ligera curvatura en los bordes para mejorar la sensación de inmersión, la cual nos brinda una resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.600 nits que es bastante alto. Todo esto se traduce en imágenes vibrantes, colores bien equilibrados y una fluidez excelente, a lo que debemos añadirle una protección Corning Gorilla Glass 5.

Como de costumbre, la experiencia de uso es muy agradable por su software al funcionar bajo una capa de personalización muy limpia que está basada en Android 15, ofreciéndonos una experiencia Android casi pura y sin demasiado bloatware, algo de lo que pecan otras marcas. Y la buena noticia es que pronto se actualizará a Android 16.

Mientras que si nos centramos en su hardware, el cerebro de este móvil es un procesador Snapdragon 6s Gen 3 al que, aunque no le podemos exigir demasiado, cumple en cualquier tarea cotidiana y se apoya tanto en una memoria RAM de 12 GB, que se puede expandir de manera virtual, como de un almacenamiento de 256 GB, afirmando así, una vez más, una gran relación calidad-precio.

A pesar de ser un gama media más económico, el apartado de fotografía es más versátil de lo que a priori puede parecer. No vas a hacer fotos con una calidad impresionante con él, pero sí fotos con un nivel de detalle suficiente, sobre todo al usar su cámara principal de 50 MP. Esta es la más completa de todas y se acompaña de un ultra gran angular de 8 MP, mientras que si le damos la vuelta tenemos una cámara frontal de 32 MP. Con un mejor procesado de imagen y una aplicación algo más rápida podría ser mucho mejor, pero cumple, y por lo que cuesta (más ahora que está en oferta) no le podemos pedir más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.