Este móvil es una de las joyas de 2025: tiene una potencia bestial, cámara top y está a precio mínimo

Para estrenar un teléfono de gama alta a precio de gama media no hace falta esperar al Black Friday. De hecho, ahora puedes conseguir este HONOR Magic7 Pro que destaca principalmente por su potencia sobresaliente a un precio que cuesta creer, ya que solo por unas horas lo encontrarás disponible con más de un 50% de descuento.

Este smartphone de HONOR aterrizó en nuestro mercado a principios de este 2025 y, a pesar de tener un precio recomendado de 1.299 euros, ahora podemos conseguirlo por apenas unos 607,38 euros en AliExpress, es decir, por casi 700 euros menos. No, no es un error, pero tienes que ser muy rápido. Tan solo quedan unas horas para aprovechar su actual descuento y aplicar el cupón 'ESCD70' durante el proceso de compra para dejarlo a este precio. ¡No lo dejes escapar!

Compra el HONOR Magic7 Pro a precio de liquidación

Al repasar todos los teléfonos de gama alta que se han lanzado este 2025, el HONOR Magic7 Pro es uno de los que más nos ha sorprendido y, a pesar de que ya se ha anunciado el lanzamiento de su nuevo heredero, sigue siendo una gran recomendación. Cuenta con un diseño premium que no pasa desapercibido, apostando por un marco de aluminio, una trasera de vidrio con un acabado mate para no dejar huellas, un renovado módulo de cámara circular que ocupa bastante espacio y una certificación IP69.

Igualmente, lo más importante está en su interior. A nivel de hardware es una maravilla de teléfono, pues apuesta por utilizar un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que es potentísimo. Cumple de sobra en cualquier tarea, incluso en las más exigentes, además de que se acompaña de una memoria RAM de 12 GB para que la multitarea sea fluida y un almacenamiento de 512 GB para que no podamos echarle nada en cara.

Pero uno de los motivos por los que tanto nos ha gustado al analizarlo es por su sistema de cámaras. Aunque el Xiaomi 15 Ultra es el verdadero titán de la fotografía, aquí nos encontramos con una triple cámara trasera muy competitiva, la cual está liderada por un sensor principal de 50 MP, al que le acompañan un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP con un zoom asistido por IA que es realmente bueno. Sin dejar de lado su cámara frontal de 50 MP, que tiene una calidad sobresaliente.

Algo similar sucede con su pantalla, que nos atrapa desde el primer momento al montar un panel OLED LTPO de 6,8 pulgadas con una ligera curvatura en los cuatro bordes. Esta nos ofrece una resolución 2K, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 5.000 nits en modo HDR, una cifra impresionantes y que no es tan habitual de ver dentro de la gama alta. Es como tener una pantalla de gama alta en un formato diminuto y, para rematar, sus altavoces estéreo suenan de lujo.

Por otro lado, funciona bajo una capa de personalización MagicOS 9.0 basada en Android 15 que se caracteriza por venir con muchas opciones de personalización. Eso sí, lo mejor es que ya se puede actualizar a Android 16 y le esperan otras tres actualizaciones importantes.

Mientras que si hablamos sobre su autonomía, que probablemente sea su apartado más flojo (y no por ello malo), la protagonista es una batería de 5.270 mAh que aguanta algo más de un día completo y admite una carga rápida de 100 W e inalámbrica de 80 W para reducir los tiempos de espera. Todo esto lo convierten en una joya que todavía seguirá brillando durante muchos años más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.