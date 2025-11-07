La aspiradora vertical tipo Dyson ideal para limpiar a fondo tu hogar y hasta el coche por menos de 110 euros

Limpiar sin dejar ningún rastro de suciedad y haciendo un esfuerzo mucho menor es posible con una aspiradora vertical. Este tipo de dispositivos han llegado a nuestras vidas para que no tengamos que complicarnos, además de que algunos modelos como esta Rowenta XPert 6.60 son tan versátiles que la usaras para limpiar hasta sofás, alfombras o paredes. Y lo mejor es que no hace falta esperar a finales de mes para verla con una buena rebaja por el Black Friday, ya que ahora está rebajada más que nunca.

Aunque tenga un precio recomendado de 159,99 euros, esta aspiradora de la marca Rowenta está cada dos por tres con algún que otro descuento que la deja más barata, siendo este uno de los principales motivos por los que se ha convertido en una superventas. Eso sí, ahora está más rebajada que nunca, pues tiene un descuento de 50 euros que nos permite tenerla en casa por tan solo unos 109,99 euros en Amazon, siendo este su precio más bajo hasta la fecha.

Compra la aspiradora escoba 2 en 1 Rowenta XPert 6.60 a precio mínimo histórico

Rowenta XPert 6.60 Rowenta

La Rowenta XPert 6.60 se ha convertido en una de las aspiradoras tipo escoba más vendidas y esto se debe a su excelente relación calidad-precio. Con ella disfrutaremos de una libertad es total, pues es una aspiradora totalmente inalámbrica y muy manejable gracias a su ligero peso de 2,7 kg, el cual se reduce casi a la mitad cuando la transformamos en una aspiradora de mano, que es otra de las grandes ventajas de este modelo.

Sí, has leído bien. Gracias a la función Stop & Go, con tan solo pulsar un botón, el tubo y el cepillo se quedan separados en posición vertical. Esto nos permite usarla como una aspiradora de mano para limpiar de manera más cómoda sofás, techos, esquinas a las que nos cuesta más llegar o incluso el interior de nuestro coche, evitando así tener que gastar dinero en esas aspiradoras que hay en gasolineras y apenas tienen fuerza.

Igualmente, lo que la hace perfecta para limpiar todo tipo de suelos es que su motor alcanza una potencia máxima de 100 W, lo que nos garantiza un rendimiento maravilloso al ser capaz de eliminar desde una capa fina de polvo hasta los pelos de nuestra mascota o restos de comida más visibles. Además, dispone de un cepillo monitorizadado con una luz LED que nos ayuda a ver con claridad la suciedad en zonas oscuras, como por ejemplo debajo de una cama, así que ninguna pelusa pasará desapercibida.

A la hora de ponerla en marcha, podemos alternar entre un modo Eco, que extiende la duración de la batería, y un modo Surface, que está pensado para limpiezas algo más intensas. De todas formas, para esos momentos en los que necesites un extra de potencia, basta con presionar el gatillo Boost.

Y no podemos dejar de lado que hace uso de una tecnología ciclónica para separar eficazmente las partículas de polvo del aire, por lo que no hace falta usar bolsas como en las aspiradoras tradicionales, ya que toda la suciedad cae al fondo de su depósito extraíble con una capacidad de 0,55 litros.

Por último, si hablamos sobre su autonomía, esta puede variar dependiendo del modo seleccionado, pero llega a ofrecernos hasta 45 minutos de uso por cada carga. Sin olvidarnos de que incluye varios accesorios: una boquilla para aspirar ranuras como la de ventanas o puertas, un cepillo para sofás y camas, otros dos cepillos para superficies más delicadas con el fin de no arañarlas (como puede ser un mueble) y una base de pared tanto para cargarla como dejarla guardada sin estorbar.

