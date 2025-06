Cae a precio mínimo histórico el Samsung Galaxy S25 Ultra, el móvil de gama alta más potente y completo de 2025

Como siempre digo, hay oportunidades que no se pueden dejar pasar. Y cuando el mejor teléfono del mercado está con descuento, sobran las palabras. Sí, hoy puedes aprovechar y conseguir el Samsung Galaxy S25 Ultra al precio más bajo hasta la fecha... ¡Siempre y cuando te des prisa!

Actualmente, este es el mejor teléfono que puedes encontrar de Samsung, el cual aspira a ser el mejor terminal de todo 2025. Y a pesar de salir a la venta hace apenas unos meses por un precio recomendado de 1.459 euros en su versión más básica, ahora tienes una oportunidad de oro para conseguirlo por tan solo unos 807,99 euros en AliExpress, donde tiene un descuento total de 651 euros. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque solo estará disponible durante la campaña 'Promo de Verano' o hasta agotar stock.

Y para que veas la diferencia con respecto a otros comercios, en El Corte Inglés lo tienes disponible por unos 1.249,90 euros, en Amazon por unos 1.324 euros al aplicar un cupón y en MediaMarkt por unos 1.369 euros.

Compra el Samsung Galaxy S25 Ultra a precio mínimo histórico

El Samsung Galaxy S25 Ultra es un smartphone de gama alta que reúne todas las características necesarias para considerarlo el mejor modelo del mercado. Lo primero a resaltar es que su diseño viene con pequeñas mejoras, ya que ahora cuenta con unos bordes ligeramente curvados que mejoran el agarre, una trasera de vidrio con una protección Gorilla Glass Armor 2 y unos anillos metálicos en cada módulo de la cámara trasera. Todo ello con un peso más ligero de 218 gramos.

Al tratarse de uno de los mejores móviles, se sobreentiende que el apartado visual es una maravilla. Y es que este modelo monta una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas que nos ofrece una resolución QHD+ (3.120 x 1.440 píxeles), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits. Además, para disfrutar más al ver contenido multimedia, integra unos altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos.

Bajo el capó de esta bestia tenemos instalado el nuevo procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy, el cual está optimizado para garantizarnos el mejor rendimiento en cualquier tarea, tanto en aplicaciones como en juegos exigentes, y sacarle partido a las nuevas funciones de Galaxy AI. Pero no todo el trabajo recae sobre él. También le acompañan una memoria RAM de 12 GB, un almacenamiento de 256 GB y ejecuta un sistema operativo One UI 7 basado en Android 15 con hasta 7 años de actualizaciones.

Otro de los grandes atractivos de este teléfono es, como no, el apartado fotográfico. Con él podemos obtener resultados de profesionales gracias a su cuádruple cámara trasera, que está compuesta por un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 50 MP, y un doble teleobjetivo de 50+10 MP para grabar vídeos hasta en 8K y hacer fotos destalladas incluso a la luna, entre otras cosas. Mientras que en la parte frontal tenemos una cámara de 12 MP que nos garantiza unos selfies y videollamadas muy nítidas.

Para remantar, incorpora una batería de 5.000 mAh que es capaz de brindarnos hasta dos días de uso moderado, a lo que debemos sumarle que admite una carga rápida de 45 W, carga inalámbrica de 25 W y carga inversa, aunque el adaptador no está incluido. Y como de costumbre, incluye el lápiz óptico S Pen para usarlo de manera más cómoda, tomar apuntes o dibujar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.