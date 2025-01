Samsung presenta su móvil más inteligente, el S25 Ultra

Ya habíamos visto algunas filtraciones y su llegada era anticipada. Al igual que muchas de sus características. Pero por fin el día ha llegado y Samsung ha presentado al mundo sus últimos modelos de la serie Galaxy S: S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25. Nombramos a los 3 modelos porque Samsung ha decidido “democratizar” la IA en los tres.

Todos los modelos llegarán con la capa de personalización One UI 7 que convierte al smartphone en un verdadero asistente de IA que entiende el contexto que le planteamos para darnos respuestas lógicas. Una versión mucho más avanzada e intuitiva de Alexa y una muestra del trabajo que ha realizado la casa coreana con Google para rediseñar Android con IA.

Primer hablaremos de las especificaciones del modelo Ultra, el más llamativo de los tres en lo que a potencia respecta.Cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas QHD+ y doble AMOLED. La tasa de refresco es de 120 Hz, batería de 5.000 mAh (carga rápida: hasta el 65% en 30 minutos), el cerebro es un Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy y una memoria de 12 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. Todo este conjunto de cerebro y memoria lo convierte en el chipset más potente de la historia, personalizado para Galaxy, que ofrece un aumento del rendimiento del 40% en NPU, del 37% en CPU y del 30% en GPU, en comparación con la versión anterior. También proporciona un uso sostenido gracias a una cámara de vapor un 40% más grande.

En el apartado fotográfico, la cámara frontal es de 12 MP y luego vienen las sorpresas: dos de 50 MP (tele y gran angular) un segundo teleobjetivo de 10 MP y una lente principal de 200 MP, una bestia en los papeles.

En lo que a diseño respecta, hay cambios interesantes en el apartado de resistencia. Se trata, primero, de la serie Galaxy S más delgada y ligera de la historia, con un diseño redondeado para un mejor agarre. El Galaxy S25 Ultra incorpora titanio reforzado y el nuevo CorningGorillaArmor 2, un material más resistente que el cristal. A eso le suma cristal cerámico con un tratamiento de superficie antirreflejos patentado que ayuda a garantizar una protección avanzada contra caídas.

Pero lo interesante es lo que se ha trabajado en la IA, tanto desde Samsung como desde Google y Qualcomm. Detalles que ya sabemos y no podemos esperar a probar. Mantiene la opción Circle to Search para búsquedas rápidas e intuitivas. Permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra y responde preguntas de un modo mucho más natural: no hay que hablarle en clave y con el diccionario etimológico en la mano. Basta con preguntar para encontrar fácilmente una foto concreta en la Galería o ajustar el tamaño de las fuentes de la pantalla en Ajustes.

Si mantenemos pulsado el botón lateral del dispositivo, se activa Gemini, los gemelos que fusionan la interacción entre las aplicaciones de Samsung y Google, además de aplicaciones de terceros, como Spotify. Por ejemplo, podemos añadir el calendario de las rutinas de nuestros hijos solo con un comando de voz.

También trae Transcripción de llamadas, para pasar a texto llamadas grabadas, una opción muy interesante que veremos cómo funciona en los papeles. El Asistente de dibujoofrece la opción de combinar bocetos propios con texto o imágenes para conseguir un resultado mejor.

Interesante es también la opción de Borrador de audio para “cargarnos” voces que se encuentren en el detrás de la escena de los vídeos que grabamos. Incorpora una opción muy valiosa para los amantes de la fotografía que es la de controlar la profundidad de campo y facilita la gradación del color para vídeo.

También se ha mejorado Estudio de retratos, que permite a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales y con Filtros llegan nuevos ídem, pero de estilo analógico, que ofrecen una estética de película para fotos y vídeos.

Todo esto habrá que probarlo y falta muy poco para ello, pero en la teoría, tendríamos la esperanza de que la IA llegue de un modo útil a nuestros móvil con esta serie.

La serie Galaxy S25 está ya disponible en precompra, y se lanzará el 7 de febrero. Galaxy S25 Ultra estará disponible en Azul, Negro, Plata y Gris, mientras,Galaxy S25 y Galaxy S25+ estarán disponibles en Gris, dos versiones de azul y Menta.