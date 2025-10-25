Sin competencia: esta tableta con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM es buena, bonita y barata

En Amazon hay muchas tabletas en oferta, pero si buscas un modelo que tenga una pantalla de 13 pulgadas y un precio imbatible, te recomendamos la Teclast T65 Max. Si bien tiene un precio recomendado de 299,99 euros, actualmente está disponible por 209,99 euros en Amazon y, lo que es aún más sorprendente, por solo 169,09 euros en AliExpress.

Aunque hay muchas tabletas por menos de 210 euros, por su gran pantalla, capacidad de almacenamiento y rendimiento, esta tableta está un escalón por encima de la mayoría, de ahí que sea una de las mejores opciones, por no decir la mejor, que hay ahora mismo en este rango de precio. Razón de más para que no la dejes escapar. Además, las reseñas de los usuarios son muy positivas.

Una tableta para ocio y trabajar que destaca por su relación calidad-precio

Lo primero que la atención de esta tableta es su impresionante pantalla IPS de 13 pulgadas. No solo se ve muy bien al tener una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, sino que también se siente todo muy fluido al tener una tasa de refresco de 90 Hz. Ya sea para ver series, trabajar o jugar a videojuegos, el tamaño y la calidad de esta pantalla marcan la diferencia frente a otras tabletas con precios similares. Además, su diseño en aluminio y su grosor de apenas 7,8 mm le dan un toque prémium.

En cuanto al rendimiento, lleva el procesador MediaTek Helio G99, un chip de ocho núcleos que ofrece un desempeño más que solvente. A esto se suman 8 GB de RAM, ampliables virtualmente hasta 20 GB, y 256 GB de almacenamiento. Si necesitas más espacio tienes la opción de usar una tarjeta microSD.

Al estar hablando de una tableta es muy importante la autonomía. Aquí, su batería de 10.000 mAh puede durar hasta 12 horas. Como es lógico, todo depende del uso. No es lo mismo estar vídeos en YoTube que jugando a un juego exigente. Por último, decir que viene con Android 15. Si bien no es la última versión del sistema operativo de Google, no tendrás ningún problema a la hora de instalar tus aplicaciones favoritas.

Teclast es un marca que que suele destacar por la excelente relación calidad-precio de sus productos, y esta tableta no es la excepción. Aprovecha que está mucho más barata y hazte con la tuya, no te decepcionará. De hecho, estamos seguros de que te sorprenderá una vez la tengas en tus manos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.