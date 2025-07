Esta barra de Samsung cabe bajo tu tele, suena de cine y no necesita cables

Quizá estés pensando en darle un extra de potencia al sonido de tu televisor pero no sepas muy bien cómo hacerlo. No te apetece montar un sistema completo y tampoco quieres gastar demasiado. Buscas algo sencillo y económico pero con capacidad para cambiar por completo la manera que tienes de escuchar tu smart tv... y lo he encontrado.

Es esta barra de sonido Samsung HW-S60D/ZF que acabo de encontrar rebajada en Amazon. Este modelo tiene un precio oficial de 399 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la propia web de Samsung. Ahora la podemos comprar con el 50% de descuento, algo nada habitual en este tipo de artículos, y ahorrarnos 200 euros respecto a su precio recomendado, que es dinero.

Samsung HW-S60D/ZF: claridad por encima de todo

Una de sus mayores virtudes está en ofrecer un audio de 5.0 canales reales. Esto significa que será capaz de generar un sonido envolvente pero sin tener que recurrir a efectos virtuales ni a altavoces externos. Al contar con Dolby Atmos inalámbrico, una característica que funciona con televisores compatibles, como el Samsung QN1EF del que te hablé hace unos días, es capaz de reproducir contenido tridimensional directamente a través de WiFi. Además, soporta formatos DTS Virtual:X para que la escena sonora que genera sea todavía más amplia.

Este modelo de Samsung incluye el modo Adaptive Sound que se encarga de ajustar automáticamente el perfil de audio en función del tipo de contenido que estés reproduciendo. Cuenta con un altavoz central dedicado que está optimizado para mejorar los diálogos tanto de las películas como de las series o incluso de las noticias. Por eso digo que prioriza la claridad. De hecho, la tecnología Active Voice Amplifier aumenta automáticamente el volumen de las voces para que se entiendan perfectamente aunque haya ruido de fondo.

Su precio, ahora reducido gracias a esta oferta, podría llevar a pensar que es un modelo bastante justito a nivel de especificaciones. Pero nada más lejos de la realidad: lo que es, es un chollazo. Por eso incluye tecnologías propias de modelos más caros, como el SpaceFit Sound Pro que le permite analizar automáticamente la acústica de la habitación para adaptar la ecualización, optimizando la salida sonora en función del espacio donde estés viendo la televisión. Es una calibración profesional y personalizada específicamente para tu salón.

Todo esto, con un diseño sobrio que le permite encajar en cualquier estancia y con una integración total con televisores Samsung, con los que hará el match perfecto. Y, en términos de conectividad, lo tiene todo: HDMI, WiFi, bluetooth, Chromecast...

Esta Samsung HW-S60D/ZF es una bara pensada para quienes están buscando una mejora real en el sonido y tienen su smart tv en un salón pequeño o mediano, ya que será más que suficiente para llenarlo de sonido. Ahora tiene un descuento increíble, así que es una magnífica oportunidad para comprarlo. Y con la garantía de calidad de un fabricante como Samsung, que no me cansaré de recomendar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.