Si estabas pensando en comprar unos auriculares, estos son un acierto: Hi-Res, buena autonomía y un precio irresistible

Sin duda, los Redmi Buds 6 Pro son una opción muy interesante para aquellos que buscan unos auriculares de calidad a un precio muy competitivo, y sobre esto tenemos que hablar a continuación. Resulta que, por tiempo limitado, estos auriculares se pueden conseguir por 59,99 euros en Amazon, MediaMarkt y en la web de Xiaomi, Ahora bien, no todo se reduce al precio, estos auriculares también destacan por su diseño, ergonomía y calidad de audio.

Si tenemos en cuenta que los Redmi Buds 6 Pro tienen un precio de venta recomendado de 79,99 euros, estamos hablando de 20 euros menos. Cabe mencionar que pocas veces han estado tan baratos, razón de más para no dejar pasar esta oferta. Por cierto, a la hora de comprarlos puedes elegir entre varios colores: negro espacio, blanco glaciar y violeta lavanda.

Llévate los Redmi Buds 6 Pro por tan solo 59,99 euros

Entre las características más destables de estos auriculares está su sensor de movimiento integrado, que se encarga de adaptar el sonido según la posición de la cabeza, lo que proporciona un efecto 3D envolvente que mejora la inmersión. Esto es algo que también está presente en los AiPods 4 y otros auriculares que son más caros que los Redmi. Además, su sistema de triple controlador, con un driver para bajos de 11 mm y dos tweeters cerámicos, mejora el equilibro entre graves y agudos. A todo esto hay que añadir la certificación Hi-Res Audio Wireless y la compatibilidad con el códec LDAC.

Y si eres de los que prefieren desconectarse del entorno para centrarse únicamente en la música, la cancelación activa de ruido de 55 dB es de gran ayuda. Ofrece un aislamiento muy efectivo. Por último, pero no menos importante, decir que llevan una batería que ofrece hasta 9,5 horas de reproducción y hasta 36 horas usando el estuche de carga. ¡No está nada mal!

Por todo lo que acabamos de comentar, los Redmi Buds 6 son una apuesta segura. Así que, no lo dudes más y no los dejes escapar, no todos los días tienen un 25 % de descuento. Además, recuerda que esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

