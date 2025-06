Este es el mejor Android que puedes comprar, y ahora cuesta 540 euros menos

El mercado de los smartphone, hay modelos que compiten y modelos que reinan. Nuestro protagonista de hoy no está aquí para medirse con nadie, sino para ser una referencia. No en vano, tiene la pantalla más luminosa, el procesador más avanzado y uno de los sistemas de cámara más versátiles del mercado. Además, viene con el S Pen, una característica que no tiene ningún otro flagship. ¿Ya sabes de qué móvil te estoy hablando?

Efectivamente, me refiero al Samsung Galaxy S25 Ultra, un móvil que se ha ganado su lugar como el mejor Android que puedes comprar ahora mismo. Y, como soy así de maja, te lo traigo con hasta 540 euros de descuento y en dos tiendas diferentes, para que puedas elegir donde prefieras comprarlo, ya sea en AliExpress por 910 euros o en Amazon por 919 euros. En cualquier caso, es un preciazo.

Piensa que, tal y como hemos podido comprobar en la web de Samsung, esta versión tiene un precio oficial de 1459 euros. Y no digo que no los valga, pero está claro que es mucho dinero. Así que poder comprarlo con entre 530 y 540 euros de ahorro, ya me parece otra historia y una muy buena oportunidad para darnos ese capricho al que llevamos tanto tiempo dándole vueltas.

Más de 500 euros de descuento en el mejor Android del mercado

Podría hablar de sus 6,9 pulgadas, de su tecnología AMOLED 2X o de su tasa de refresco adaptativa, de 1 a 120 Hz. Y, aun así, no sería capaz de transmitir lo que ocurre cuando enciendes esta pantalla, que es la mejor que hemos visto en un móvil. Tiene una resolución QHD+ y un pico de brillo que alcanza los 2600 nits para asegurarse de que disfrutas de este panel en cualquier condición de iluminación. Además, su protección Corning Gorilla Armor 2 te dará vidas extra cuando se te caiga al suelo. No hay otro móvil que ofrezca esto, y eso ya dice mucho.

Algo similar sucede con su rendimiento porque el S25 Ultra monta el Snapdragon 8 Elite pero optimizado para Samsung. La diferencia se nota, porque es incluso más rápido, estable y eficiente que cualquier otro procesador Android actual. Y, al venir con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento, moverá cualquier aplicación, juego o la multitarea como si nada. Lo hará, además, sin calentarse, sin tener que cerrar procesos por el medio y sin sacarte de quicio. Es justo el rendimiento que esperas de un móvil con apellido Ultra.

¿Qué buscas cuando analizas la cámara de un móvil? ¿Quieres detalle, zoom, buenos retratos...? El Samsung Galaxy S25 Ultra ofrece esto y mucho más, y todo apoyado con inteligencia artificial para mejorar cada disparo. Así que no necesitarás saber de fotogría para hacer fotos y vídeos excelentes. Su cuádruple cámara trasera lo hará todo por ti a través de un sensor principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y dos teleobjetivos.

Antes mencionaba el S Pen, otro aspecto diferenciador de este móvil y que no verás en otro. Está pensado para sacar el máximo partido a esta enorme pantalla tomando notas rápidas, editando imágenes, dibujando, firmando documentos... Es un lápiz versátil y cómodo que siempre tendrás a mano. Y ojo porque tendrás móvil para rato ya que Samsung ha asegurado que este modelo recibirá 7 años de actualizaciones para acabar de una vez por todas con la obsolescencia programada. Más que un gasto, este móvil es una inversión a largo plazo.

Podrás pensar que sus 5000 mAh se pueden quedar cortos para una pantalla tan grande como esta, pero recuerda que el procesador está optimizado para gestionar mejor la batería, de ahí que sea una cifra suficiente para superar la jornada de uso. Desde luego, si este móvil vale cada euro de su precio original, ahora que lo podemos comprar con más de 500 euros de descuento se convierte en una de las compras más recomendables que puedes hacer. Un móvil que podrá con todo y que, además, podrás usar hasta pasado el año 2030.

