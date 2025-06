Este móvil realme se come a todos los demás de la gama alta, y por la mitad de precio

Soy de las que piensas que hay móviles que no necesitan envolverse en campañas ruidosas para conquistar al usuario. Bastante con que entiendan lo que buscamos, lo que de verdad importa en el día a día: un sistema que pueda con todo, una batería que aguante con soltura, una pantalla que brille bajo el sol, una buena cámara... Bueno, sí, lo buscamos todo.

Pero es que este realme GT 7 Pro nos lo da y ahora lo podemos comprar de oferta, muy por debajo de su precio oficial de 999,99 euros, que es el que indica en la tienda de realme. Piensa que en tiendas como MediaMarkt o PcComponentes, aun estando de oferta, se queda en 739 euros. Si nosotros lo compramos por 556,99 euros, nos estamos ahorrando 443 euros respecto a su precio original, y esto es mucho dinero.

Sé que a veces puede dar un poco de reparo gastar tanto en AliExpress porque todavía no tenemos la confianza suficiente en esta tienda. Te puedo decir que llevo más de 10 años buscando y publicando ofertas, y siempre fijo en quién las vende. No solo qué tienda, sino también qué vendedor dentro de esa tienda. En esta caso, hablamos de unas muy buenas valoraciones y de un envío desde España, así que podemos tener una total tranquilidad. Incluso tenemos tres meses para hacer la devolución totalmente gratis.

El realme GT 7 Pro es un rival para los más grandes

Uno de los aspectos que más me gusta de este móvil es su pantalla. Se trata de un panel AMOLED de 6,78 pulgadas que nos permite hablar de un móvil grande, perfecto para ver contenido. Este panel ofrece una resolución 1,5K para que todas nuestras reproducciones tengan la mayor calidad visual posible y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. A esto hay que sumar un increíble brillo que alcanza un poco de 6500 nits, algo que no he visto en más móviles, y una compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Ahora entenderás por qué me gusta tanto esta pantalla.

Si este realme GT 7 Pro se comporta como una auténtica bestia es porque en su interior esconde el procesador Snapdragon 8 Elite, que sigue siendo el chip más potente de Qualcomm. Y, por si fuera poco, viene acompañado por 12 GB de RAM para asegurar una multitarea fluida y la máxima estabilidad ante cualquier tipo de aplicación, por exigente que sea. Con este móvil podrás hacer de todo ya que no se quedará corto ante nada. Y sus 256 GB de almacenamiento deberían ser suficientes para que guardes en él todas las fotos y vídeos que quieras.

Si eres de los que dan importancia a la cámara antes de elegir móvil, te interesará esta parte. Este realme tiene una excelente cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo y un ultra gran angular en su parte trasera. Un conjunto que se completa con una cámara frontal de 16 megapíxeles. Pero, sin duda, el punto fuerte es el postprocesado, capaz de mejorar prácticamente cualquier imagen que hayas tomado. Como resultado, tendrás muy buenas fotos y vídeos, probablemente muy superiores a los que podías tomar hasta ahora.

Este es un punto que suelo dejar para el final, y si has llegado hasta aquí te vas a llevar una muy grata sorpresa. El realme GT 7 Pro tiene una increíble batería con 6500 mAh de capacidad, una cifra que le da en las narices a cualquier otro móvil de gama alta. Nos permite llegar a los dos días de autonomía con un uso normal, y su carga rápida de 120 W nos dará una carga completa en poco más de media hora. Sin duda, cifras de récord.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.