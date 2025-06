No necesitas gastar más: este Xiaomi lo tiene todo por "POCO" más de 200 euros

En el punto exacto en el que se cruzan la ambición y el equilibrio, nace este móvil que lleva el sello de Xiaomi. No promete nada que no vaya a cumplir y, sin embargo, convence más de lo que cabría esperar. Y es que se trata de uno de esos terminales que no pretenden competir en la parte alta del ranking, sino hacerte pensar si realmente necesitas algo más.

Hablo del POCO X7, un móvil que cuesta menos de lo que imaginas, especialmente ahora que lo puedes comprar rebajado en AliExpress. La versión a la que dedicaré este artículo es la más potente y, según hemos podido ver en la tienda de Xiaomi, tiene un precio oficial de 349,99 euros. Es verdad que está de oferta en PcComponentes, donde se queda a 289 euros, y también en MediaMarkt, donde baja hasta los 282 euros. Pero, sin lugar a dudas, el mejor precio lo tenemos en AliExpress, donde nos lo podemos llevar a casa con 127 euros de descuento y además con envío y devolución gratis, que siempre es de agradecer.

El POCO X7 no busca llamar la atención, pero lo consigue

Hay algo en los acabados del POCO X7 que llama la atención desde el primer momento. Quizá sea por su cuerpo curvo, por sus bordes mínimos o por el hecho de que ofrece resistencia al agua, al polvo y a la arena gracias a su certificación IP68. En un móvil bastante ligero, ya que pesa menos de 190 gramos, y eso hace que se sienta más cómodo en la mano. Además, el hecho de que su parte frontal esté protegida por Gorilla Glass Victus 2 nos da un extra de tranquilidad ante posibles caídas.

Su pantalla es una AMOLED de 6,67 pulgadas que tiene una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Es una de las más brillantes de su gama al ofrecer un pico de 3000 nits, asegurando que podrás disfrutar de ella también en exteriores, incluso bajo pleno sol. Además, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision para que cualquier tipo de contenido multimedia que reproduzcas en ella, se vea especialmente bien.

El culpable del buen rendimiento de este móvil lo tiene, en parte, su procesador Dimensity 7300-Ultra. Se trata de un chip pensado para los móviles de gama media-alta y que busca ofrecer estabilidad, eficiencia y rendimiento, pero sin subir tanto el precio como los Snapdragon. Lo acompañan 12 GB de RAM para moverse con soltura cuando tengas muchas apps abiertas, y 512 GB de almacenamiento interno para que el espacio nunca sea un problema. También tienes disponible la versión de 8 GB + 256 GB por 185 euros, otra buena opción si no necesitas tanto.

El sistema fotográfico del POCO X7 también cumple con nota. Su sensor principal lleva la firma de Sony, y ofrece 50 megapíxeles y estabilización óptica. Lo acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles que también permite llevar a cabo fotografía macro. El resultado de este conjunto serán fotografías nítidas, con un buen color y rango dinámico, especialmente en situaciones con buena luz. También es capaz de grabar vídeo en 4K para tus vídeos también gocen de una nitidez excelente.

En un móvil como este podríamos esperar menos, pero su batería también está un paso por encima del resto. Ofrece 5110 mAh de capacidad que rinde especialmente bien al ofrecer un día y medio de autonomía. Ahora te puedes ahorrar 127 euros en su compra, me parece una excelente opción si buscas un móvil equilibrado con la mejor relación calidad-precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.