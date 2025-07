Este móvil de Samsung con chip Snapdragon 8 Elite y 512 GB de almacenamiento tiene un precio irresistible en el Prime Day 2025

Entre los muchos móviles que están en oferta durante el Prime Day 2025 hay uno de Samsung que no te dejará indiferente, y no es otro que el Samsung Galaxy 25+. No hace falta decir que es uno de los mejores smartphones Android de gama alta que puedes comprar. A modo de adelanto diremos que está rebajado 315,99 euros. ¡Vaya descuentazo! Te recordamos que para conseguirlo al mejor precio tienes que estar suscrito a Prime.

El Samsung Galaxy S25+ de 512 GB tiene un precio de venta recomendado de 1.278,99 euros, pero en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 1.023 euros en la web de Samsung. Ahora bien, si no dejas escapar la oferta de Amazon será tuyo por 963 euros. Así que, si quieres cambiar de móvil, buscas un modelo de gama alta/prémium y no quieres jugártela, este terminal es una apuesta segura. Es más, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que están encantados.

Hazte con el Samsung Galaxy S25+ de 512 GB por 963 euros

Con un diseño elegante y un marco de aluminio, este móvil no pasa desapercibido. De hecho, se ve y se siente un smartphone prémium. Como viene siendo habitual en los dispositivos de su categoría que lanza Samsung, cuenta con una de las mejores pantallas del mercado. Tiene un panel AMOLED 2X de 6,7 pulgadas (3.210 por 1.440 píxeles) con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un pico de brillo de 2.600 nits. La calidad de imagen es increíble, ofreciendo colores vibrantes y negros puros.

Uno de los puntos fuertes de este smartphone es el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que ha demostrado un rendimiento excepcional. Esto quiere decir que todo vuela, incluso si pones un juego que sea muy exigente. Junto al procesador encontramos 12 GB de RAM. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, y como hemos comentado antes, tiene 512 GB no ampliables. Si en algún momento se quedan cortos tendrás que usar Google Fotos o hacer copias de seguridad en tu ordenador.

Samsung también ha cuidado al máximo el apartado fotográfico, de ahí que el Samsung Galaxy S25+ esté a la altura de lo mejores smartphones para hacer fotos y grabar vídeos. En la parte trasera hay una cámara principal de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Por cierto, a la hora de grabar vídeo soporta hasta 8K a 30 fotogramas por segundo. ¡Casi nada!

Sin duda, se trata de un móvil impresionante y ahora que está disponible por 963 euros es un buen momento para comprarlo. Y si quieres estar al tanto de otros chollos, te recomendamos seguir nuestro directo del Prime Day 2025, donde encontrarás las mejores ofertas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.