Samsung lanza oficialmente la Beta de One UI 8 en los Galaxy S25 de varias regiones del mundo

Si hace unos días te contamos que Samsung había simplificado el sistema de registro en el programa Beta de One UI 8, hoy la propia marca surcoreana ha lanzado oficialmente la primera Beta de One UI basada en Android 16 en los Samsung Galaxy S25 de varias regiones de Europa, Asia y América.

La Beta de One UI 8 debuta en los Samsung Galaxy S25

Hace apenas una hora, Samsung ha publicado una entrada en su blog oficial en la que anuncia que ha comenzado a desplegar la primera Beta de One UI 8 con Android 16 en los Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra y Galaxy S25 Edge de cuatro países del mundo, en concreto, Alemania, Estados Unidos, Corea y el Reino Unido.

Asimismo, el gigante coreano ha confirmado que la Beta de One UI 8 se irá expandiendo a los Galaxy S25 de otras regiones del globo como, por ejemplo, España, y a más terminales de la marca durante estas próximas semanas y que One UI 8 vendrá preinstalado en los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 que llegarán al mercado el próximo mes de julio.

One UI 8 es una variante de la capa de personalización de Samsung que llegará cargada de novedades y una de las más destacadas es que "introducirá una experiencia de IA que hará tu día a día más inteligente y cómodo mejorando funciones de IA introducidas por primera vez en la serie Galaxy S25". En este sentido, la compañía de Suwon explica que One UI 8 incluye tres mejoras relativas a la IA: las funciones multimodales, la experiencia de usuario adaptada a los diferentes factores de forma de los dispositivos y las sugerencias personalizadas y proactivas.

Así, las nuevas funciones multimodales te permitirán "tener una comunicación natural y fluida con la IA", ya que esta entenderá lo que estás viendo o mirando en todo momento, la nueva interfaz de usuario de One UI ha sido optimizada para factores de forma únicos, de tal forma que, tengas el dispositivo que tengas, mejorará tu productividad y tu eficiencia y, finalmente, One UI 8 "también reconocerá tu contexto, ofreciendo sugerencias personalizadas y proactivas que apoyan tu rutina diaria única".

Además, One UI 8 seguirá contando con funcionalidades de gran utilidad como 'Now Bar' y 'Now Brief' e incorporará herramientas diseñadas para ayudarte en tu día a día como, por ejemplo, Auracast, una tecnología de transmisión de audio basada en el estándar Bluetooth LE Audio gracias a la cual podrás conectar varios dispositivos de audio sin esfuerzo a través del escaneo de códigos QR y unirlos a una transmisión de audio compartida de una manera realmente sencilla, una versión de la app 'Recordatorios' que te permitirá gestionar todos tus recordatorios de un vistazo nada más abras la aplicación para planificar, por ejemplo, un viaje a Nueva York, compartir tus listas de recordatorios con tareas pendientes con tus familiares y amigos tan solo pulsando un botón y crear recordatorios usando tu voz, algo ideal para esos momentos en los cuales no puedes usar las manos para tocar la pantalla del smartphone o una variante mejorada de la función "Quick Share" que te permitirá recibir y enviar archivos al instante con un simple toque en el botón de esta funcionalidad ubicado en el panel de Ajustes rápidos.

Por último, Samsung también ha anunciado que, a partir de One UI 8, vas a poder registrarte en el servicio de atención al cliente de la marca usando un código QR y la tecnología NFC, de tal forma que podrás darte de alta sin tener que rellenar un formulario, simplificando así las solicitudes al servicio técnico y reduciéndose los tiempos de espera para los usuarios.