Hay muchas televisiones baratas, pero pocas como esta Hisense con 55 pulgadas, HDMI 2.1 y Dolby Vision

Ya ha pasado más de un año desde el apagón de la TDT, un momento en el que muchas televisiones dejaron de funcionar y no quedó más remedio que renovarlas. Quizás eres de esas personas que aún sigues tirando con un receptor externo o incluso no has cambiado ese viejo televisor que tienes en el apartamento que veraneas. Y por eso hoy quiero hablarte de una opción muy interesante como la Hisense 55E6NT, porque con la rebaja que tiene, se ha convertido en una de las mejores compras que puedes hacer.

Como era de esperar, el precio recomendado de esta televisión Hisense de la gama de 2024 ha bajado de un año para otro, pero si a esto le sumamos que ahora tiene un descuento de 150 euros que nos da la oportunidad de comprarla por unos ajustadísimos 299 euros en Amazon, cualquier duda que tuviésemos se despeja por completo. Porque sí, estamos frente a una de las mejores opciones por lo que cuesta y lo que nos ofrece.

La Hisense 55E6NT es una de las mejores televisiones por menos de 300 euros

La Hisense 55E6NT es una televisión que salió a la venta en 2024 y a día de hoy le siguen sobrando motivos para elegirla, sobre todo si buscas ahorrar sin renunciar a calidad. Su diseño moderno y delgado, con marcos casi invisibles, le da un toque elegante que encaja perfectamente en cualquier salón sin importar el tipo de decoración, ya sea poniéndola sobre un mueble o directamente en la pared, algo que te recomiendo mucho si tienes bastante espacio disponible.

El punto más fuerte de este modelo es que tiene una pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K y una retroiluminación Direct LED que ayuda a visualizar unos tonos negros más profundos. Además, es compatible con los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision y HDR10+ y HLG. Esto hace que ver películas como Dune en streaming sea una maravilla, ya que los colores y detalles nos dejaran bastante impresionados, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un modelo tan económico.

En cuanto al sonido, ofrece lo justo para la mayoría de salones de tamaño medio, puesto que integra dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W. A esto se le suma una tecnología DTS Virtual:X que nos envuelve por completo, aunque es cierto que, si buscas una experiencia similar a la del cine, apostar por una barra de sonido con subwoofer puede ser una muy buena idea.

No hay que pasar por alto que su procesador puede escalar contenido de menor resolución a 4K, algo ideal por si quieres ver una película o serie algo antigua. Y todo funciona bajo un sistema operativo VIDAA U7.6 que no solo es intuitivo, sino que nos da acceso a plataformas como Netflix, YouTube y Prime Video. Igualmente, si prefieres una experiencia más completa como la de Google TV, siempre puedes añadir un reproductor multimedia como el Xiaomi TV Stick 4K, que es lo que hice yo en una de las televisiones que tengo en casa.

Otro punto positivo es que, al igual que sucede en la gran mayoría de modelos de la marca, tenemos un Modo Juego Plus que mejora el tiempo de respuesta y la experiencia se vuelve más fluida, algo que agradecerás si tienes una consola de nueva generación. Y para rematar, en términos conectividad viene muy bien equipada al tener Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Ethernet, tres puertos HDMI 2.1, dos USB-A y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.