Hunde su precio el Xiaomi que lo tiene todo: cámara Leica, pantalla brutal y potencia para rato

Cuando alguno de mis amigos o alguien de mi familia me dice que están buscando un móvil y me preguntan si les puedo recomendar alguno, siempre me voy directa al catálogo de Xiaomi. Para mí, es el fabricante más equilibrado del mercado y el que ofrece la mejor relación calidad-precio. De ahí que mis últimos tres móviles hayan llevado el sello de Xiaomi y, probablemente, cuando llegue el momento del siguiente, seguiré apostando por este fabricante.

Precisamente uno de los móviles que suelo recomendar es el Xiaomi 14T, un pedazo de móvil que debería ser mucho más caro, especialmente ahora que lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde se queda a 328,99 euros. Ten en cuenta que se envía desde España para que lo puedas estrenar en cuestión de días, y además tienes envío gratis y devolución gratis durante 90 días. También lo tienes disponible en Amazon por 352 euros, otro muy bien precio. Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi, verás que este modelo tiene un precio oficial de 649,99 euros, así que el descuento es como para tenerlo en cuenta.

Increíble esta oferta del Xiaomi 14T

Uno de los aspectos más llamativos de este móvil es que panel AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una increíble resolución 1,5K y que además es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y HLG. Lo quieren decir todas estas sigas es que cualquier contenido que reproduzcas en ella se verá especialmente bien al mejorar el contraste, el color y el rango dinámico en general. Y todavía le tenemos que sumar una tasa de refresco que alcanza los 144 Hz, una cifra más común en ordenadores gaming que en móviles, para que te hagas una idea. Así que la fluidez también está asegurada, igual que el brillo, al alcanzar los 4000 nits para que lo puedas ver perfectamente también en exteriores

Es verdad que no monta un procesador Snapdragon, pero tampoco lo necesita. El Xiaomi 14T se basta y se sobra con su MediaTek Dimensity 8300-Ultra, que ofrece potencia y rendimiento más que suficiente para la inmensa mayoría de usuarios. Y, al venir acompañado con 12 GB de RAM, sabemos que todo irá fluido, rápido y sin bloqueos. En el día a día, la experiencia es comparable a la de muchos móviles más caros y es que no sientes que le falte nada, más bien al contrario, irá sobrado.

Para hablar del apartado fotográfico de este móvil, debemos hacer referencia a una de mis parejas favoritas en el entorno tecnológico, y es la que surge fruto de la colaboración de Xiaomi con Leica. Mi móvil, el Xiaomi Mix Flip, también monta cámaras Leica, y te puedo asegurar que es algo que va más allá del marketing. En el caso del Xiaomi 14T hablamos de una cámara principal de 50 megapíxeles que está acompañada por un teleobjetivo, también de 50 megapíxeles, y un ultra gran angular de 8. Como resultado de este conjunto tendremos fotos naturales y bien calibradas, además de un modo retrato excelente.

Su batería sí es la esperada al ofrecer 5000 mAh de capacidad, una cifra que debería suponer una autonomía de 1 día y medio con un uso normal. Y si carga rápida de 67 W, te dará una carga completa en algo menos de una hora. Recuerda que hablamos de más de 300 euros de descuento en un móvil excelente y bien construido, que además viene con una certificación IP68 para mostrarse resistente al agua, al polvo y a la arena.

