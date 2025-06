Increíble pero cierto: este portátil cuesta 286 euros y tiene 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB

Si estás buscando un portátil sencillo, funcional y que no te deje la cuenta bancaria temblando, este modelo ACEMAGIC puede ser justo lo que necesitas. Por menos de 290 euros, ofrece una combinación bastante decente de especificaciones técnicas, un buen diseño y unas prestaciones más que correctas para su rango de precio. El truco está en saber para qué lo vas a usar y estudiar si, para ese uso, cumplirá. Así que vamos a verlo con algo más de detalle.

Pero, antes, me gustaría decirte que aunque este modelo tiene un precio oficial de 399,99 euros, si marcas la opción de Aplicar cupón de 40€, cuando lo tengas en tu cesta habrá bajado hasta los 285,99 euros finales. Precisamente, es este precio el que me lleva a hablar de él, porque me parece un importe bajo para un modelo con estas características.

Este portátil ACEMAGIC AX15-N150 es sencillo, funcional y muy barato

Vamos por partes. Este no es un portátil para editar vídeo en 4K, jugar a títulos exigentes ni sustituir a un MacBook Pro. Pero, si lo que necesitas es un ordenador para navegar, ver contenido en streaming, trabajar con documentos, estudiar... sí, va a cumplir con soltura. El procesador Intel 150 es una de las últimas propuestas de Intel para el segmento de entrada, de ahí que esté indicado para tareas cotidianas, así como para llevar a cabo una multitarea ligera sin que te desesperes.

Sin duda, uno de los puntos más llamativos del ACEMAGIC AX15-N150 es su memoria RAM de 16 GB, algo nada habitual en este rango de precio. Esta cifra se traduce en una mejor experiencia cuando tienes varias pestañas abiertas o cuando trabajas con Office, por ejemplo. Además, su almacenamiento SSD de 512 GB también se agradece porque será rápido, silencioso y con espacio más que suficiente para guardar todos tus archivos, los programas que quieras instalar y otros documentos. Y, si necesitases más espacio en el futuro, admite expansión hasta 2 TB.

Otro punto interesante es su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, con un tamaño ideal tanto para trabajar o estudiar como para ver contenido multimedia. Además, su chasis metálico le da un aspecto más serio y resistente que otros portátiles del mismo rango de precios que ofrecen carcasas de plástico. Y, por si tienes que hacer videollamadas con él, cuenta con una cámara web a través de la que se te verá en HD.

Como apuntaba más arriba, me parece un equipo pensado para tareas ligeras que no tengan una gran exigencia a nivel de gráficos o de memoria. Su relación calidad-precio es difícil de discutir, ya que por menos de 300 euros tienes un portátil con una RAM generosa y buen almacenamiento. Si se ajusta a tus necesidades, le podrás sacar partido durante años sin que se te quede corto.

