Llevo años comprando esto en el Prime Day y siempre acabo repitiendo

El Amazon Prime Day 2025 está cada vez más cerca, ya que se celebrará entre el 8 y el 11 de julio. Y yo llevo varios días revisando mi historial de pedidos y pensando qué voy a repetir este año. Porque sí, por mucho que cambien las ofertas de un año a otro, hay productos que siempre vuelvo a comprar, bien porque se usan y se gastan, o porque me han salido tan bien que los he vuelto a recomendar o regalar.

Así que en este artículo no te hablaré de ofertas puntuales ni de productos que durarán un suspiro en forma de oferta flash. Te hablaré de recomendaciones reales, de esas que les haré también a mis amigos y a mi familia por WhatsApp. Así que, si te sirven para preparar tu lista de cada al Prime Day, mejor que mejor.

Eso sí, antes de entrar en faena debo recordarte algo importante. Estos 4 días de ofertas serán exclusivos para clientes Amazon Prime. Si no eres Prime y no lo has sido nunca, te contamos cómo disfrutar de 30 días de prueba gratis para disfrutar del Prime Day sin pagar Prime. Si ya lo has sido pero ahora mismo no tienes una suscripción activa, podrás activarla, ya sea la opción anual por 49,90 euros o la mensual por 4,99 euros. Hecho esto, ya tendrás todo listo para disfrutar de lo que Amazon cataloga como su fiesta de ofertas.

Los productos que siempre compro en Prime Day

Estoy segura de que este año Amazon no defraudará y sacará muy buenas ofertas por si quieres cambiar de móvil, comprar un ordenador portátil que pueda con todo, darte un capricho en forma de bicicleta eléctrica... Pero también hay otro tipo de artículos en los que no siempre pensamos y en los que podemos conseguir un ahorro importante que se notará a final de mes y a final de año. Estos son algunos de ellos.

Regletas, adaptadores, cargadores

Nunca viene mal tener un cargador de sobra para los viajes, para tener en la oficina, para prestar o simplemente para tener de reserva, por si acaso el que solemos utilizar nos falla. Además, después de haber vivido un apagón, quizá sea un buen momento para comprar cargadores solares, como este Anker de 20000 mAh o estaciones de energía solar como la Bluetti AC180 que te dejo aquí abajo y que está ya de oferta, al ser una de las ofertas anticipadas del Prime Day.

Auriculares que uso y recomiendo

Dedico unas cuantas horas a la semana a hacer trayectos relativamente largos en transporte público. Y, aunque es verdad que a veces hay conversaciones interesantes a mi alrededor, la mayoría de las veces no me interesan. Por eso siempre tengo a mano unos auriculares con cancelación de ruido, que estoy segura de que serán de los productos más buscados este año, ya que son cada vez más asequibles. Podremos encontrar desde modelos bastante económicos, como los Soundcore de Anker Q30, hasta otros más completos, como los Beats Studio Pro.

Robots aspiradores

No, no todos los años compro un robot aspirador, pero sí cada año los recomiendo porque suelen bajar mucho de precio en Prime Day. Es algo que ya nos demostró Roborock, rebajando algunos de sus modelos más buscados hasta el 40%, que en este tipo de productos supone mucho dinero. Por ejemplo, ahora mismo ya puedes comprar el roborock Q10 X5+ con 100 euros de descuento respecto a su precio oficial.

Dispositivos Amazon

Sabiendo que esta es una promoción única de Amazon, es normal que algunos de los productos estrella sean los que lleven su sello y que ya se han convertido en compras imprescindibles para muchos de nosotros. Hablo de dispositivos como el Kindle Paperwhite Signature Edition que estoy casi segura de que bajará su precio, o combinación Echo Dot con bombillas inteligentes para que puedas empezar a domotizar tu casa desde ya mismo.

Productos de supermercado y cuidado personal

Puede parecer raro y sé que no mucha gente esperará a Prime Day para comprar detergente, recambios Oral-B, café... pero eso es porque no saben lo que se ahorran. Te lo digo yo, que ya tengo el Ariel Pods en la cesta esperando a que baje un poco más de precio y las cápsulas Dolce Gusto que siempre me encarga mi hermana. Incluso pienso comprar recambios Oral-B para años, y son los que te enlazo aquí abajo.

Y si repito muchas de estas compras es porque son realmente útil, me han dado un buen resultado o me han permitido ahorrar cada año. De hecho, no es solo una cuestión de precio -aunque ayuda- sino también de que cada uno de estos productos ha cumplido su función.

Además, el Prime Day no es como el Black Friday. Aquí hay ofertas más controladas, más estables, e incluso muchas que ya bajan de precio antes del evento, lo que me permite ir sin prisa a última hora. Así que ya sabes, ve haciendo una lista de deseos en las que puedes incluir algún que otro capricho, y nosotros nos encargaremos de compartir contigo las mejores ofertas para que puedas ahorrar en cada una de tus compras, sean de lo que sean.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.