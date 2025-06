Te cuento todo lo que hago antes y durante el Prime Day para ahorrar de verdad

Probablemente a estas alturas ya sepas que el Amazon Prime Day está a la vuelta de la esquina. Concretamente, del 8 al 11 de julio, mi tienda online favorita (y la de muchos) volverá a bombardearnos con miles de ofertas. Eso sí, ten en cuenta que serán ofertas exclusivas para clientes Prime así que, si todavía no lo eres, es un muy buen momento para suscribirte y sacar el máximo partido a estos 4 días de julio y a todo un año de ventajas.

Te aseguro que si llevas un tiempo esperando el momento perfecto para cambiar de móvil, renovar el portátil o hacerte con ese robot aspirador que lleva tiempo rondando por tu cabeza, este es uno de los mejores momentos del año. Incluso puede ser mejor ocasión que Black Friday, al menos en Amazon, porque es su propia fiesta y está claro que se quieren lucir.

Todo empieza antes de que arranque el Prime Day

Ahora bien: una cosa es todo lo que Amazon nos va a poner por delante y otra que todo eso merezca la pena. Después de seguir este evento durante 10 años, haciendo más horas que un reloj y publicando y recomendando ofertas como una loca, he aprendido que no todo lo que lleva la etiqueta de oferta lo es. Por eso, es importante aprender a aprovechar los chollos reales y esquivar aquellos que no lo son tantos.

Desde mi experiencia, te puedo asegurar que todo empieza ante de que arranque la fiesta. Si esperas al 8 de julio para ponerte a buscar, irás tarde. Lo primero es pensar qué necesitas y fichar varios modelos que puedan encajar con lo que buscas. Por ejemplo, si estás buscando un móvil, te puede encajar tanto el Xiaomi Mix Flip como el Xiaomi 15, así que debes saber qué precios tienen ahora y cuáles son sus precios oficiales para ver si de verdad se rebajan en Prime Day.

Y, no nos vamos a engañar. También es un momento maravilloso para darnos algún capricho. Me refiero a ese tipo de compras que quizá no necesitamos, al menos no urgentemente, pero si aparecen rebajadas... al menos nos lo pensaremos. No sé, quizá un monitor más grande, un nuevo Kindle, un buen altavoz inalámbrico como el JBL Charge 5... Todo eso que tengas en mente puede ir ahora a tu lista de deseos, y será una manera de ir marcando límites.

No caigamos en trampas

Amazon no siempre nos pone fácil saber si una oferta es buena o no. Por eso hay herramientas que uso cada año y que, literalmente, me salvan de pagar de más. La más sencilla: Keepa. Se trata de una extensión que te muestra el histórico de precios del producto en Amazon. Gracias a ella, no te llevará ni cinco segundos saber si ese portátil que supuestamente antes costaba 799 euros y ahora 499 euros, nunca ha costado más que ahora.

También soy fan de tener la cesta llena antes de tiempo. Y no solo por comodidad, también porque es una forma directa, rápida y sencilla de detectar una bajada de precio real. Si ese producto que tienes fichado baja de precio, lo verás directamente en un mensaje en tu cesta, sin necesidad de extensiones ni búsquedas. Y sí, si sube de precio también lo verás.

Del 8 al 11 de julio vamos a ver muchas ofertas flash que nos meterán prisa en nuestras compras. Son ofertas que duran unas horas y que tienen un stock limitado. Probablemente, serán productos que no tenías pensado comprar, pero que al ver los precios que tienen te tentarán, y mucho. Es verdad que siempre dejo un margen para los caprichos pero mi regla, por lo general, es muy sencilla: si no lo quería antes del Prime Day, probablemente no lo necesite ahora.

Devolver algo no es un drama

Como te decía antes, serán ofertas solo para clientes Prime. Y el ser Prime, entre otras cosas, significa que tendremos envío y devolución gratis en todas nuestras compras. Con esto te quiero decir que si compras algo y luego te arrepientes, puedes (y debes) devolverlo. Y si durante el Prime Day compras algo y luego ves otra oferta que te llama más, puedes devolver una y comprar la otra. No es un abuso ni nada parecido, es una ventaja que tenemos como clientes Prime, y hay que aprovecharla.

En cuanto a qué suelo comprar durante el Prime Day, es verdad que mi experiencia me ha dado pistas claras. Por ejemplo, los dispositivos de Amazon siempre suelen tener bajadas de precio interesantes. También marcas como Roborock o Dreame suelen ofrecer robots aspiradores con muy buenos precios, y no sería la primera vez que compro uno, ya sea para mí o para regalar. Y, no me escondo, también aprovecho para hacer comprar de supermercado, como detergente o café. Sé que puede sonar raro, pero es una manera de ahorrar en la cesta de la compra.

Como te decía, uno de mis mejores consejos es estar preparado un poco antes de que empiece el Prime Day y no perder de vista aquello que realmente nos interesa. Te aseguro que va a ser uno de los mayores eventos del año para ahorrar en nuestras compras, así que debemos asegurarnos de saber diferenciar los chollos del ruido, porque esa diferencia será la mejor manera de ahorrar.

