Amazon Prime Day 2025: estas son las ofertas que sí valdrán la pena del 8 al 11 de julio

A estas alturas probablemente ya sepas que el Amazon Prime Day 2025 está a la vuelta de la esquina. Se celebrará del 8 al 11 de julio y, como cada año, vendrá cargado de miles de ofertas en prácticamente todas las categorías. Pero si llevas un tiempo siguiendo este evento, sabrás que no todo lo que se vende como "chollo" realmente lo es.

Hace unos días ya te di algunos consejos para evitar caer en trampas. Digo esto porque es verdad que va a haber muy buenas ofertas: precios mínimos históricos, productos que llevaban meses sin bajar, modelos que normalmente no se rebajan... Pero otras no lo serán tanto. Habrá subidas previas, descuentos inflados y promociones que sonarán muy bien pero que no aguantarán una búsqueda rápida en Google.

Por eso, en este artículo voy a contarte qué tipo de ofertas puedes esperar puedes esperar en el Prime Day 2025 y, sobre todo, qué productos suelen merecer la pena, ya sea por el precio, por lo que ofrecen o por lo difícil que es verlos rebajados el resto del año. Recuerda que a esta promoción tienen acceso exclusivo los clientes Amazon Prime y que estás a tiempo de darte de alta para poder aprovecharla.

¿Qué tipos de productos suelen tener buenas ofertas en Prime Day?

Aunque es verdad que Amazon va a lanzar promociones en prácticamente todas las categorías, hay algunas que tradicionalmente tienen más sentido en un evento como este. No es casualidad que muchas marcas elijan el Prime Day para rebajas puntuales, y es algo que hemos podido ver con las rebajas anticipadas de Roborock, que se ha adelantado al Prime Day para ofrecer muy buenos precios en algunos de sus modelos más buscados. Estos son algunos tipos de producto que van a merecer la pena durante el Prime Day.

Dispositivos Amazon

Así es, los dispositivos Amazon suelen tener muy buenas rebajas en promociones como la de Prime Day. Me refiero a artículos como los Echo, el Fire TV, los Kindle... Así que si llevas tiempo queriendo probar un altavoz inteligente o queriendo renovar tu lector electrónico, este será un buen momento para hacerlo. De hecho, ya puedes encontrar artículos rebajados que se han adelantado al Prime Day, como el router wifi de malla eero 6 de Amazon.

Tecnología y accesorios

Marcas como Xiaomi, Realme, Soundcore o Sennheiser suelen aprovechar este evento para poder en ofertas desde móviles hasta auriculares, pasando por powerbanks o smartwatches. Por lo general, son productos con una muy buena relación calidad-precio que, cuando bajan un poco más, se convierten en compras muy recomendables. Un ejemplo que ya está de oferta, son estos auriculares Soundcore de Anker Space One.

Productos de hogar y cocina

Efectivamente, serán cuatro días ideales para comprar robots de cocina, aspiradores de todo tipo, cafeteras automáticas... Son rebajas muy habituales en Prime Day y los descuentos pueden llevar a ser realmente interesantes, tal y como hemos visto con el Prime Day anticipado de Roborock. Para que lo veas, este modelo iRobot Roomba 205 ya está rebajado antes de que empiece la fiesta.

Productos recurrentes

si hay un tipo de productos en los que realmente se nota el descuento es en aquellos que compramos de manera habitual. Me refiero a artículos de supermercado y cuidado personal, como detergente, desodorante, café... Y a otros que tiene que haber en todas las casas, como bombillas o regletas inteligentes. Es verdad que no son compras tan llamativas como las de otro tipo de productos, pero es un ahorro que se nota en la cesta de la compra. Piensa, por ejemplo, que compras detergente para lavadora durante todo el año y a un precio estable, así que si te puedes ahorrar un buen dinero en este Ariel Pods Todo En 1, bienvenido sea.

Más allá del porcentaje de descuento, lo importante es el precio final real y la diferencia con el que suele tener de manera habitual. Para eso, lo mejor es tener fichados productos con antelación o usar herramientas como Keepa, que nos permiten ver el histórico de precios.

Por ejemplo, si estás pensando en cambiar de móvil, lo mejor es tener un par de modelos ya en el punto de mira para saber qué precios suelen tener y cuál puede ser una buena oferta. Y, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, y este va a ser mi décimo Prime Day (tantos como ediciones lleva), si buscas un móvil equilibrado, te recomiendo no perder de vista el POCO F7, guiño guiño.

Desde luego, el Amazon Prime Day 2025 puede ser una oportunidad fantástica para ahorrar, siempre que lo enfoquemos con exhaustividad. Debemos seguir los productos que nos interesan y comparar bien para no caer en compras impulsivas o supuestas ofertas que no son tan. Va a haber muchas tentaciones y muchas cuentas atrás que nos meterán presión y, si llegas con los deberes hechos, puedes llevarte auténticos chollos. Y si no, siempre puedes devolver gratis, que para eso eres cliente Amazon Prime.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.