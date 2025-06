Cómo aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day sin pagar Prime

Ya hemos comenzado a tachar los días del calendario, porque cada vez queda menos para que se celebre una de las citas más esperadas del año para los amantes de las ofertas. Hablamos de la Fiesta de Ofertas Prime Day de Amazon, que en esta ocasión llega con varios cambios, pues se celebrará más pronto que las anteriores ediciones y, además, durará más tiempo. Sí, has leído bien, las rebajas comenzarán de manera oficial el próximo 8 de julio y se extenderán hasta el 11 de julio, ofreciendo cuatro días completos de descuentos especiales en todo tipo de productos, desde tecnología hasta hogar, pasando por moda o alimentación.

Eso sí, es importante tener en cuenta que, como su propio nombre indica, esta campaña es exclusiva para clientes de Amazon Prime. A la hora de suscribirnos a este servicio, nos encontramos con diferentes modalidades de pago: una suscripción mensual por 4,99 euros, otra anual por 49,90 euros, y una opción especial para estudiantes o jóvenes de 18 a 22 años, conocida como Amazon Prime Student, que cuesta 2,49 euros al mes. No obstante, si no quieres gastar dinero, existe una forma de acceder a estas ventajas sin pagar absolutamente nada durante al menos un mes (o más si eres estudiante).

Cómo disfrutar de una suscripción a Amazon Prime gratuita

Vayamos directos al grano. El método para poder acceder a estas ofertas exclusivas es tan sencillo como aprovechar la prueba gratuita de 30 días que Amazon ofrece a los nuevos usuarios Prime. Eso sí, para poder beneficiarte de esta promoción es imprescindible que nunca antes hayas pagado por una suscripción ni utilizado una prueba gratuita. Si tienes acceso, ten en cuenta que, una vez transcurridos los 30 días, la suscripción se renovará automáticamente, pero puedes cancelarla en cualquier momento y seguir disfrutando del servicio hasta que termine el periodo de prueba, sin ningún coste adicional.

Pero espera, que eso no es todo. Volviendo de nuevo a las ventajas por ser joven o estudiante, más allá de pagar menos por una suscripción, estos también pueden aprovechar una prueba gratuita de hasta 3 meses con las mismas condiciones que las mencionadas anteriormente. De todas formas, en el caso de que con tu cuenta no puedas acceder a esta prueba gratuita, siempre tienes la opción de crear una cuenta nueva.

Lo bueno es que con esta suscripción no solo podrás comprar al mejor precio durante este Prime Day, sino que también nos abre la puerta a un buen número de beneficios adicionales. Entre los más destacados, nos encontramos envíos gratuitos y más rápidos en millones de productos, acceso a la plataforma de streaming Prime Video, o almacenamiento ilimitado de fotos en Amazon Photos, entre otros. En un mes pueden hacerse muchas cosas, y si sabes organizarte bien, puedes aprovechar a fondo todos los recursos que Amazon pone a disposición de sus clientes Prime.

Cuándo y cómo aprovechar las mejores ofertas del Prime Day

Con todo lo comentado hasta ahora, si finalmente cumples los requisitos para acceder a una prueba gratuita de Amazon Prime, puedes activarla desde ya. Más que nada porque, a partir del próximo 4 de julio, Amazon ya calentará motores con descuentos anticipados en una selección de productos propios como pueden ser el Fire TV, Kindle, altavoces Echo o cámaras Ring, entre otros gadgets muy demandados.

Por otro lado, si quieres asegurarte de hacer una buena compra y ahorrar lo máximo posible, conviene ir preparando el terreno: haz listas de deseos, compara precios y, lo más importante, mantén la cabeza fría. A veces, lo mejor no es lanzarse a lo primero que aparece rebajado, sino buscar con estrategia y aprovechar los mejores momentos.

Para rematar, si no te sirve ningún método de los comentados anteriormente y no quieres pagar una suscripción, aún hay una última carta que puedes jugar. No pierdes nada por preguntar a un familiar o amigo si ya tienen una cuenta Prime activa. En muchos casos estarán encantados de ayudarte a comprar ese producto que llevas tiempo esperando y que en esos días es probable que puedas encontrar a un precio mucho más bajo. El Prime Day es una excelente oportunidad para todos, y compartir es, sin duda, una de las formas más inteligentes de sacarle partido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.